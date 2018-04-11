Когда нельзя заниматься сексом: ученые назвали время

Особенно сильно это проявляется у женщин: занятия сексом в 33% случаев приводят к еще большим расстройствам и депрессиям.

Вместе с тем исследователи доказали, что сексуальные утехи положительно влияют на физическое здоровье человека и буквально делают его умнее.

Так, исследователи выяснили, что возбужденное состояние и повышенное либидо благоприятно сказываются на работе головного мозга. Процедура МРТ, которую проводили для мужчин, находящихся в возбужденном состоянии, показала, что сексуальное возбуждение улучшает общую активность мозга.

Похожим образом дело обстоит и в случае с возбужденными женщинами – во время занятий сексом центральная нервная система женщин начинает работать более активно. При этом ученые доказали, что в период сексуального возбуждения мозговая активность позволяет людям достичь пика умственной активности.