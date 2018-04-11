среда, 11 апреля 2018 г.
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Когда нельзя заниматься сексом: ученые назвали время

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Секс. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Scanpix

В ходе научных экспериментов американские медики пришли к выводу, что занятия сексом во время или после сильных стрессов способны навредить мозгу и организму в целом через повышение уровня окситоцина, так называемого гормона стресса, пишет Сегодня.

Особенно сильно это проявляется у женщин: занятия сексом в 33% случаев приводят к еще большим расстройствам и депрессиям.

Вместе с тем исследователи доказали, что сексуальные утехи положительно влияют на физическое здоровье человека и буквально делают его умнее.

Так, исследователи выяснили, что возбужденное состояние и повышенное либидо благоприятно сказываются на работе головного мозга. Процедура МРТ, которую проводили для мужчин, находящихся в возбужденном состоянии, показала, что сексуальное возбуждение улучшает общую активность мозга.

Похожим образом дело обстоит и в случае с возбужденными женщинами – во время занятий сексом центральная нервная система женщин начинает работать более активно. При этом ученые доказали, что в период сексуального возбуждения мозговая активность позволяет людям достичь пика умственной активности.

Напомним, ранее мы писали, что сексуальная активность влияет на процесс старения. К такому выводу пришли ученые из бразильского университета Риу-Гранди-ду-Сул.

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