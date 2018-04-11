Просто прелесть! Фанаты выяснили, на кого похожа дочь Филиппа Киркорова

Вот и Филипп Киркоров выпустил на подиум своих наследников. Фанаты пришли в восторг, увидев дефиле детей поп-короля. Поклонники обратили внимание, что сейчас Алла-Виктория стала очень похожа на своего отца. Впрочем, не обошлось без скандала. Фанаты Пугачевой сцепились с фанатами ее бывшего мужа, выясняя, чьи дети красивее и талантливее, пишет 7d.org.ua.