среда, 11 апреля 2018 г.
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  • Просто прелесть! Фанаты выяснили, на кого похожа дочь Филиппа Киркорова

Просто прелесть! Фанаты выяснили, на кого похожа дочь Филиппа Киркорова

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Филипп Киркоров.

ФОТО: Ruslan Krivobok/RIA Novosti

В звездной тусовке стало признаком хорошего тона отправлять детей в модельный бизнес. 

Вот и Филипп Киркоров выпустил на подиум своих наследников.  Фанаты пришли в восторг, увидев дефиле детей поп-короля. Поклонники обратили внимание, что сейчас Алла-Виктория стала очень похожа на своего отца. Впрочем, не обошлось без скандала. Фанаты Пугачевой сцепились с фанатами ее бывшего мужа, выясняя, чьи дети красивее и талантливее, пишет 7d.org.ua.

 

Прошедшие выходные были очень насыщенными и праздничными, и одним из самых ярких впечатлений для моих детей @allavictoriyakirkorova и @martinkirkorov ,стал модный Детский показ ЦУМ @tsum_moscow в Барвихе @barvikhaluxuryvillage под руководством Королевы Моды России Аллы Вербер @verberalla , за что ей большое спасибо! Это было ярко, незабываемо и как всегда со вкусом, ну и конечно @dolcegabbana @stefanogabbana доказали что они ЛУЧШИЕ!!! Спасиьо моей дорогой Подруге @rudkovskayaofficial за профессионализм и внимание ко всем детям , ну и @gnomgnomych и @margaritashor @jasmin за веселую детскую компанию!! #цум #

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

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