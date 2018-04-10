Шесть случаев, когда женщина врет тебе в постели

«Я уже»

Пожалуй, самая распространенная ложь в сексе. Женщины научились не только произносить два этих слова убедительно и глядя тебе прямо в глаза, они научились имитировать оргазм так, что не придерется даже самый бывалый любовник, пишет Menscult.ua.

Да и вообще, мужчине хочется верить в такую ложь. Ведь, если женщина с тобой достигает оргазма, ты молодец.

А если нет, так у нее наверняка какие-то проблемы: фригидность там или насморк. Ведь ты же классный. С тобой все «уже».

«Ну, конечно, размер не важен!»

Увы, это не так. Размер все-таки важен. Чем больше пенис, тем больше нервных окончаний он затронет. Чем меньше пенис, тем убедительнее девушка будет доказывать его обладателю, что размер не имеет значения.

К счастью, помимо пениса природа наградила тебя руками — тоже полезные в сексе приспособления.

«Я никогда не мечтала о сексе с двумя мужчинами одновременно! Я же не извращенка!»

Социум обязывает женщину быть приличным человеком. Это мужчина может позволить себе хотеть секса с несколькими женщинами одновременно, потому что он общеизвестное грязное животное, которое имеет полное право получать удовольствие от жизни.

А женщине еще в музей идти, а потом и замуж, — поэтому ее моральный облик должен быть блестящ и незапятнан. Тем не менее каждая женщина хотя бы сотню раз задумывалась о том, каково это — быть главной героиней оргии. И чтобы никаких соперниц поблизости.

«Так хорошо мне еще ни с кем не было!»

Просто комплимент, не бери в голову. Скорее всего, это тебе награда за старание и пыхтение.

Но когда девушка повторяет эту фразу как завороженная и настаивает на повторении свидания, даже если ни о каких отношениях речи нет, возможно, ты и правда того, не подкачал.

«Ты у меня третий...»

Обычно на вопрос, сколько сексуальных партнеров было у девушки (зачем, кстати, ты вообще об этом спрашиваешь?!), она назовет однозначное число.

И обычно число будет располагаться на отрезке от одного до пяти. Но если девушка попалась совестливая и не любит врать, то от пяти до десяти. Реальное количество сексуальных партнеров девушки не знает даже ее самая близкая подруга.

Да что там, сами девушки склонны это число преуменьшать отговорками вроде «Считаются только те, с кем встречалась по месту прописки. А Егор вообще не считается, потому что он Козерог».

«Я никогда этого прежде не делала»

Эта фраза может относиться к любому виду секса. Еще один способ тебе польстить. Создать у тебя приятное ощущение, что именно тебе выпала честь провести робкую невинную барышню опасными лабиринтами запретной страсти к бушующему вулкану оргазма.

Послушать девушку, так ее сексуальная жизнь до тебя была сплошной унылой миссионерской позицией. Увы и вряд ли.