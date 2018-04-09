Народ жжет! В Сети показали, как собрать 65 000 евро на платье Нечаевой для «Евровидения»

У государства этих денег нет, зато есть сообразительный и остроумный народ! Так, в социальной сети Twitter появилось оригинальное предложение, как собрать нужную сумму, чтобы наша Элина предстала перед Европой во всей красе. А именно – на созданной специально ради платья Нечаевой страничке, предложили распродать площадь юбки под логотипы разных эстонских фирм. Умельцы даже сделали иллюстрацию к своей идее.

Hea meel on teada anda, et läbirääkimised sponsoritega kleidi projektsiooni osas juba käivad ja oleme kõigile meeldivale lahendusele väga lähedal. Annetused endiselt oodatud. pic.twitter.com/5BlzAKyBrr — Elina Nechayeva kleit (@eurokleit) April 7, 2018

Если же убрать шутки в сторону, то деньги нужны для того, чтобы эффектная юбка нашей певицы покорила телезрителей со всей Европы. А для этого нужно взять в аренду дорогостоящие проекторы, также нужна рабочая сила, которая будет отвечать за спецэффекты.