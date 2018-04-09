понедельник, 9 апреля 2018 г.
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  • Народ жжет! В Сети показали, как собрать 65 000 евро на платье Нечаевой для «Евровидения»

Народ жжет! В Сети показали, как собрать 65 000 евро на платье Нечаевой для «Евровидения» Смотрите фото!

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ФОТО: Eurokleit / Twitter

В конце прошлой недели представительница Эстонии на «Евровидении-2018» Элина Нечаева рассказала журналистам, что стоимость проекции на ее платье составит 65 000 евро, и откуда взять эти деньги, пока остается открытым вопросом. 

У государства этих денег нет, зато есть сообразительный и остроумный народ! Так, в социальной сети Twitter появилось оригинальное предложение, как собрать нужную сумму, чтобы наша Элина предстала перед Европой во всей красе. А именно – на созданной специально ради платья Нечаевой страничке, предложили распродать  площадь юбки под логотипы разных эстонских фирм. Умельцы даже сделали иллюстрацию к своей идее.

Если же убрать шутки в сторону, то деньги нужны для того, чтобы эффектная юбка нашей певицы покорила телезрителей со всей Европы. А для этого нужно взять в аренду дорогостоящие проекторы, также нужна рабочая сила, которая будет отвечать за спецэффекты.

Впрочем, обсуждается не только наряд Элины на самом выступлении, но и весь гардероб певицы во время конкурса «Евровидения», ведь речь идет о представлении всего народа Эстонии. Представители Элины сейчас ведут переговоры, чтобы найти нужные средства. В свете этого шуточная идея в Twitter не кажется такой уж безумной, не находите?

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