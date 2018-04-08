Эвелина Бледанс воссоединилась с экс-супругом ради солнечного сына

Одаренностью Эвелины восхищались, даже когда она только начинала свой творческий путь. А любуясь ее красотой, поклонники верили, что и в личной жизни у девушки будет полный порядок.

Но в жизни всё было куда сложнее. Сначала Эвелина 2 месяца состояла в браке с Юрием Стыцковским. Затем попыталась создать семью с израильским бизнесменом, но тоже не слишком удачно, пишет Офигенно.

A post shared by Evelina Bledans (@bledans) on Mar 23, 2018 at 12:57pm PDT

В 2010 году Эвелина Бледанс в третий раз вышла замуж. Ее избранником стал продюсер Александр Семин. Казалось, теперь женщина нашла свое счастье. 1 апреля 2012 года актриса родила солнечного сына. Несмотря на такое испытание, это только укрепило отношения в семье. Супруги стали работать в фонде «Синдром любви», чтобы оказывать помощь подобным детям.

Однако в сентябре 2017 года Эвелина рассказала, что ее брак с Александром Семиным распался, супруги решили расстаться еще год назад. Поклонники сильно переживали из-за проблем в личной жизни любимицы.

Сама женщина признала, что Александр был прекрасным мужем и чудесным человеком. Несмотря на развод, экс-супруги остались хорошими друзьями.

A post shared by Evelina Bledans (@bledans) on Apr 1, 2018 at 12:55pm PDT

Тем радостнее было узнать, что звездная семья воссоединилась. На день рождения солнечного сына Эвелина поделилась в Инстаграме фотографиями, где она и Александр дарят мальчику настоящий праздник.

Супруги, казалось, забыли о расставании — они веселились, обнимались и даже целовались (по-дружески), а также вместе позировали фотографу.

И хотя ранее была информация, что и Бледанс, и Семин уже нашли себе пару и вполне счастливы в новых отношениях, их поклонники верят в воссоединение семьи. Тем более что на празднике не присутствовали новые половинки экс-супругов.

A post shared by Evelina Bledans (@bledans) on Apr 2, 2018 at 11:58am PDT

В какой-то мере подобные слухи подогревает сама Эвелина, которая всегда хорошо отзывалась об Александре Семине, вспоминая, как счастлива она была рядом с ним и как до сих пор его любит.

Будем надеяться, что звезда обретет счастье, ведь на ее долю и так уже выпало немало испытаний. А восстановит ли она отношения с Александром Семиным или встретит какого-то другого достойного мужчину — уже иной вопрос.