воскресенье, 8 апреля 2018 г.
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Найден самый отвратительный кот в мире, которого нельзя не полюбить ФОТО!

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ФОТО: /Caters News Agency

Buzzfeed обратил внимание на кота породы канадский сфинкс по кличке Эрдан — у него настолько интересная морда, что он готов потягаться и с Grumpy Cat, и с набирающим популярность угрюмым псом Гизмо, пишет Лайф.

Котик выглядит так, будто на глаза ему лучше не попадаться.

Он похож на человека, который много чего повидал и не очень этому рад.

ФОТО: /Caters News Agency

Складки кожи изгибаются так причудливо, что при взгляде на котика вспоминается мозг.

«Злобному» Эрдану пять лет, и он живет в Швейцарии.

ФОТО: /Caters News Agency

Его хозяйка Сандра Филиппи говорит, что на самом деле он милый.

«Когда я впервые увидела его, он украл моё сердце. <...> Его морщинистая розовая кожа прекрасна, как персик, а бирюзовые глаза — словно океан», - признается Сандра. 

ФОТО: /Caters News Agency

В Сети котик довольно популярен.

Эрдан любит сидеть у окна и наблюдать за птичками, а еще — обниматься с хозяйкой.

ФОТО: /Caters News Agency

И вообще, он стеснительный, нежный и забавный, а внешность обманчива.

ФОТО: /Caters News Agency

«Когда люди видят его на фото, они считают Эрдана безобразным. Но стоит им встретиться в реальной жизни — они находят его добрым, милым и прекрасным», - говорит хозяйка. 

ФОТО: /Caters News Agency

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