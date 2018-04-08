Найден самый отвратительный кот в мире, которого нельзя не полюбить

Buzzfeed обратил внимание на кота породы канадский сфинкс по кличке Эрдан — у него настолько интересная морда, что он готов потягаться и с Grumpy Cat, и с набирающим популярность угрюмым псом Гизмо, пишет Лайф.
Котик выглядит так, будто на глаза ему лучше не попадаться.
Он похож на человека, который много чего повидал и не очень этому рад.
Складки кожи изгибаются так причудливо, что при взгляде на котика вспоминается мозг.
«Злобному» Эрдану пять лет, и он живет в Швейцарии.
Его хозяйка Сандра Филиппи говорит, что на самом деле он милый.
«Когда я впервые увидела его, он украл моё сердце. <...> Его морщинистая розовая кожа прекрасна, как персик, а бирюзовые глаза — словно океан», - признается Сандра.
В Сети котик довольно популярен.
Эрдан любит сидеть у окна и наблюдать за птичками, а еще — обниматься с хозяйкой.
И вообще, он стеснительный, нежный и забавный, а внешность обманчива.
«Когда люди видят его на фото, они считают Эрдана безобразным. Но стоит им встретиться в реальной жизни — они находят его добрым, милым и прекрасным», - говорит хозяйка.