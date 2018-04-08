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  • Пародия «Много пуповин» на клип Бузовой от студентов-гинекологов взорвала Сеть

Пародия «Много пуповин» на клип Бузовой от студентов-гинекологов взорвала Сеть

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Ольга Бузова.

ФОТО: Скриншот с сайта youtube.com

Пародия на клип Ольги Бузовой «Мало половин», снятая студентами Красноярского государственного медицинского университета, набрала вирусную популярность в Интернете. Будущие акушеры-гинекологи назвали ролик «Много пуповин» и опубликовали его на YouTube, передает Lenta.ru.

Учащиеся высмеяли тонкости профессии и «методы родовозбуждения» (к примеру, «дай окситоцин!»). В видео несколько девушек и молодой человек танцуют в медицинской форме в учебных кабинетах.

«Это не пропаганда стимуляции родовой деятельности окситоцином и амниотомии. Как будущие специалисты, не собираемся их применять рутинно и уж тем более безосновательно.

Наша работа основывается на клинических рекомендациях министерства здравоохранения. А все подобные процедуры проводятся строго по показаниям!» — пояснили студенты под роликом.

Видео было опубликовано 27 марта, и его уже просмотрели более 52 тысяч раз.

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