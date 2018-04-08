воскресенье, 8 апреля 2018 г.
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Врачи опровергли самые популярные мифы о здоровье

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ФОТО: Andriy Popov/PantherMedia / Andriy Popov

Большая часть информации о здоровье содержит в себе больше надуманности, нежели правды.

Люди привыкли верить себе и "сарафанному радио", а теперь еще и интернету, чем профессиональным медикам.

Из-за этого численность различных заболеваний без остановки растет и к врачу больные обращаются уже тогда, когда нет сил терпеть боль или какие-то другие неприятные симптомы.

Головная боль. Иллюстративное фото. 

ФОТО: Andriy Popov/PantherMedia / Andriy Popov

В обществе витает много мифов о здоровье, в которые люди не прекращают верить, несмотря на то, что медики и ученые то и дело, что опровергают их.

Наиболее распространенные мифы о здоровье таковы:

  • На ободке унитаза размножаются бактерии. Да, но под ногтями, на не вымытых руках и деньгах их гораздо больше.
  • Свежие овощи, фрукты и ягоды полезнее замороженных. На самом деле и в тех и в других содержатся одинаковые полезные вещества и витамины в равном количестве.

Малина

ФОТО: Scanpix

  • При ожирении обмен веществ замедляется. Неправда, у большинства тучных людей как раз все хорошо с обменом веществ, а вот у худых, наоборот, есть проблемы с пищеварением и запоры.
  • Хороший шампунь и маска могут восстановить посеченные на концах волосы. Ничего, кроме стрижки, не избавит вас от посеченных кончиков.
  • При простуде нужно пить антибиотики. Вирусное заболевание, то есть простуду, невозможно вылечить антибиотиками, так как их главное действие заключается в борьбе с бактериями, а не вирусами.

Простуда. Фотография иллюстративная

ФОТО: Scanpix

Если вы сомневаетесь в чем-то относительно своего здоровья и самочувствия, лучше посетите терапевта и выясните, что на самом деле с вами не так или так, а вы все надумали, прислушиваясь ранее к "советчикам", не имеющих отношения к официальной медицине.

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