Врачи опровергли самые популярные мифы о здоровье

Большая часть информации о здоровье содержит в себе больше надуманности, нежели правды.
Люди привыкли верить себе и "сарафанному радио", а теперь еще и интернету, чем профессиональным медикам.
Из-за этого численность различных заболеваний без остановки растет и к врачу больные обращаются уже тогда, когда нет сил терпеть боль или какие-то другие неприятные симптомы.
В обществе витает много мифов о здоровье, в которые люди не прекращают верить, несмотря на то, что медики и ученые то и дело, что опровергают их.
Наиболее распространенные мифы о здоровье таковы:
- На ободке унитаза размножаются бактерии. Да, но под ногтями, на не вымытых руках и деньгах их гораздо больше.
- Свежие овощи, фрукты и ягоды полезнее замороженных. На самом деле и в тех и в других содержатся одинаковые полезные вещества и витамины в равном количестве.
- При ожирении обмен веществ замедляется. Неправда, у большинства тучных людей как раз все хорошо с обменом веществ, а вот у худых, наоборот, есть проблемы с пищеварением и запоры.
- Хороший шампунь и маска могут восстановить посеченные на концах волосы. Ничего, кроме стрижки, не избавит вас от посеченных кончиков.
- При простуде нужно пить антибиотики. Вирусное заболевание, то есть простуду, невозможно вылечить антибиотиками, так как их главное действие заключается в борьбе с бактериями, а не вирусами.
Если вы сомневаетесь в чем-то относительно своего здоровья и самочувствия, лучше посетите терапевта и выясните, что на самом деле с вами не так или так, а вы все надумали, прислушиваясь ранее к "советчикам", не имеющих отношения к официальной медицине.