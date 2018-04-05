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  • Зазвездившаяся Ольга Бузова шокировала ценой своего костюма

Зазвездившаяся Ольга Бузова шокировала ценой своего костюма

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Ольга Бузова

ФОТО: Evgeny Biyatov/Sputnik/Scanpix

Недавно телеведущая и певица Ольга Бузова провела пресс-конференцию. В ее рамках Ольга рассказала о создании своего первого блокчейн-проекта, маркетплейса и криптовалюты. 

Для этого выхода в свет Бузова выбрала черный строгий костюм от престижного бренда Yves Saint Laurent. При этом она озвучила его цену: «Он стоит 500 тысяч рублей (около семи тысяч евро). Но я могу себе его позволить, потому что я не только самая известная, но и сама богатая невеста России». Но многие не поняли этого хвастовства и отметили, что она ведет себя так, как будто была нищей и вдруг разбогатела, пишет 7d.org.ua.

 

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