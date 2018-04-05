Зазвездившаяся Ольга Бузова шокировала ценой своего костюма

Для этого выхода в свет Бузова выбрала черный строгий костюм от престижного бренда Yves Saint Laurent. При этом она озвучила его цену: «Он стоит 500 тысяч рублей (около семи тысяч евро). Но я могу себе его позволить, потому что я не только самая известная, но и сама богатая невеста России». Но многие не поняли этого хвастовства и отметили, что она ведет себя так, как будто была нищей и вдруг разбогатела, пишет 7d.org.ua.