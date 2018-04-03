Найдена неожиданная причина особо опасного рака

Известно, что большая часть человеческого генома — около 98 процентов — состоит из «мусорной» ДНК. Хотя ранее считалось, что она не выполняет никаких функций, было установлено, что некоторые генетические участки играют определенную роль в биохимии клетки, в том числе регулируют активность других генов и защищают их от сдвига рамки считывания. В настоящее время молекулярные биологи называют «мусорную» ДНК некодирующей, поскольку в ней не зашифрованы аминокислотные последовательности белков, как в обычных генах, пишет Esotericblog.ru.