вторник, 3 апреля 2018 г.
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Найдена неожиданная причина особо опасного рака

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Врач. Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Ученые Калифорнийской школы медицины в Сан-Диего и Центра рака Мурса выявили 200 мутаций в некодирующей ДНК, которые могут способствовать развитию агрессивных раковых опухолей. Статья исследователей опубликована в журнале Nature Genetics. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Известно, что большая часть человеческого генома — около 98 процентов — состоит из «мусорной» ДНК. Хотя ранее считалось, что она не выполняет никаких функций, было установлено, что некоторые генетические участки играют определенную роль в биохимии клетки, в том числе регулируют активность других генов и защищают их от сдвига рамки считывания. В настоящее время молекулярные биологи называют «мусорную» ДНК некодирующей, поскольку в ней не зашифрованы аминокислотные последовательности белков, как в обычных генах, пишет Esotericblog.ru.

Ученые проанализировали базу данных The Cancer Genome Atlas, в которой содержится информация о геномах в клетках более 15 тысяч раковых опухолей человека. Исследователи сравнили ДНК в злокачественных клетках и в здоровых тканях у 930 пациентов. Были выявлены две сотни мутаций в некодирующей ДНК, которые влияли на экспрессию генов. Одним из этих генов был DAAM1, активация которого делает опухоль более агрессивной.

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