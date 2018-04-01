воскресенье, 1 апреля 2018 г.
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  • Только так, и это не бигмак. Парочка арестована за секс в McDonald’s

Только так, и это не бигмак. Парочка арестована за секс в McDonald’s

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ФОТО: David Paul Morris/AFP

Как сообщается, молодые люди развлекались на стоянке при заведении в разгар дня.

Полиция штата Нью-Йорк арестовала молодого человека и девушку в США после того, как их застукали за занятием сексом на автостоянке McDonald's средь бела дня. Об этом сообщают местные СМИ.

В полицию позвонил обеспокоенный мужчина и сообщил, что неизвестные ведут себя "ненадлежащим образом" в людном месте.

Пару арестовали за публичное развратное поведение. Сообщается, что они должны вернуться в суд 9 апреля.

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