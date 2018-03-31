В Британии зафиксирована новая неизлечимая венерическая болезнь

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Великобритании, один из жителей был инфицирован в результате близости с одной из женщин в Юго-Восточной Азии. Два других пациента находятся в медицинских учреждениях графства Уэст-Мидлендс.

В ведомстве заявили, что это первые случаи, когда гонорею не удалось вылечить традиционными методами. Впрочем, медики давно предупреждали, что это рано или поздно произойдет, передает Сегодня.

Министерство уже выявило партнеров инфицированных пациентов с целью сдержать распространение инфекции.

Как заявил представитель ведомства доктор Гвенда Хьюз, впервые азитромицин и цефтриаксон не дали никакого результата при лечении гонореи.

Медики пытаются использовать другие препараты, однако высказывают уверенность, что и от их использования не будет никакого эффекта.