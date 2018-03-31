Резко постаревшая Кудрявцева вызвала панику

Снимок был сделан во время съемок проекта НТВ "Звезды сошлись". Судя по фото, Лера значительно убрала длину волос и отстригла челку.

Новая прическа Кудрявцевой определенно к лицу. Телеведущая стала еще изящнее и выглядит даже эффектнее, чем раньше.

Однако поклонники раскритиковали новый образ Леры. Народ в панике принялся писать своей любимице. Большинство заявили, что челка добавляет ведущей года.

"Лера Кудрявцева я вас очень люблю, но честно это прическа вообще не к лицу", "Пряям..вообще не идет..без челки– мисс нежность и молодость", "Резо постарела. Прям плюс 15 лет", "Лера вы красотка! Только вот простите меня пожалуйста, но этот образ не ваш! Вы выглядите старше и вообще чем то похожи на Кристину Орбакайте", – написали Кудрявцевой фоловеры (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).

Нашлись и те, кто встал на защиту артистки. Они считают, что прическа удалась. "Зря вы все. И без челки хороша,и с челкой. С челочкой интереснее и загадочные", "Всем бы так выглядеть в ее возрасте! Красотка! А менять образы нужно, иначе скучно жить", – отметили поклонники ведущей.