Вот оно как! Ученые назвали простой секрет здорового сердца

Оптимистично настроенные люди менее всего могут подвергаться риску сердечно-сосудистых заболеваний. Такие выводы сделали учёные из США, их результаты обнародованы в журнале BMJ Open.

Для научной работы американские медики использовали данные почти 5000 жителей США латиноамериканского происхождения. Эксперты считают, что данная группа наиболее уязвима, так как не все они знают английский, а испаноязычного врача найти не легко.

Учёные поделили латиноамериканцев на группы в зависимости от массы тела, подвижности, уровня сахара в плазме и кровяного давления. Также при помощи теста у добровольцев измеряли уровень оптимизма.

Как позже выяснилось, оптимистичные люди меньше всего жалуются на проблемы с сердцем. Те, кто больше всех бывает в хорошем настроении, имеют более здоровое сердце.