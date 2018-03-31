суббота, 31 марта 2018 г.
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  • Вот оно как! Ученые назвали простой секрет здорового сердца

Вот оно как! Ученые назвали простой секрет здорового сердца

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ФОТО: Boris Geilert

Для научной работы американские медики использовали данные почти 5000 жителей США латиноамериканского происхождения, пишет Лайф.

Оптимистично настроенные люди менее всего могут подвергаться риску сердечно-сосудистых заболеваний. Такие выводы сделали учёные из США, их результаты обнародованы в журнале BMJ Open.

Для научной работы американские медики использовали данные почти 5000 жителей США латиноамериканского происхождения. Эксперты считают, что данная группа наиболее уязвима, так как не все они знают английский, а испаноязычного врача найти не легко.

Учёные поделили латиноамериканцев на группы в зависимости от массы тела, подвижности, уровня сахара в плазме и кровяного давления. Также при помощи теста у добровольцев измеряли уровень оптимизма.

Как позже выяснилось, оптимистичные люди меньше всего жалуются на проблемы с сердцем. Те, кто больше всех бывает в хорошем настроении, имеют более здоровое сердце.

Авторы исследования в настоящий момент не предоставляют чётких данных о связи психологического состояния с сердцем. Но проведённый эксперимент показывает вполне чёткую зависимость.

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