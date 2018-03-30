Вот так пасхальный кролик: откровенное праздничное фото Лауры Пылдвере ошеломляет!
30 марта 2018 г., 13:33
Сегодня, 30 марта, в Эстонии отмечают Страстную пятницу. Знаменитости тоже не остались в стороне и активно делятся в социальных сетях фотографиями, с помощью которых показывают своим подписчикам, как проходит их подготовка к празднику.
Однако, наше внимание привлек снимок эстонской певицы Лауры Пылдвере, которая в 2017 году в дуете с Койтом Тооме представляла нашу страну на песенном конкурсе «Евровидение» в Киеве.
В Instagram Лаура опубликовала снимок в образе «пасхального кролика». По снимку создается впечатление, что на певице кроме этой самой шубы и сапожек на высоченной шпильке ничего нет… Смотри сам!