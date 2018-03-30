Названа женщина с самым красивым телом в мире! И кто же это?..

Сотрудники Университета Техаса в течение двух лет занимались исследованием вопроса о том, какое женское тело сегодня можно считать эталоном физической красоты. При этом исследователями учитывались не только телесные пропорции, такие как рост, вес, длина волос и форма лица. Одним из важнейших факторов, влияющих на результат, стала привлекательность женской фигуры в глазах мужчин, пишет Medikforum.

Обнаруженная учеными закономерность подтвердила мнение, уже звучавшее раньше: современные стандарты женской красоты изменились.

Худощавость, которую так ценили 15-20 лет назад, отошла на второй план. В наши дни красивыми и соблазнительными считаются гораздо более пышные женские формы.

«Фигура, которую большинство женщин раньше сочли бы «слишком полной», привлекает мужчин больше прочих» - именно такое заключение в итоге было сделано специалистами из Университета Техаса.

Почему выбор пал именно на Келли Брук? По словам соавтора исследования Говарда Митенса, Келли по-настоящему естественна – она не делала никаких пластических операций и не проходила каких-то еще трансформаций.

Тело Келли Брук выглядит пышущим здоровьем. В совокупности с гармоничными чертами лица это производит настоящий вау-эффект.

ФОТО: Ian West/PA Wire/PA Images

В комментарии к ее внешности ученые назвали эту брюнетку «совершенной до идеала». При этом сама Брук признавалась в интервью, что в юности она постоянно подвергалась насмешкам, так как считалась толстой.

ФОТО: Doug Peters/Doug Peters/EMPICS Entertainment