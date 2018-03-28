Виктория Боня на фоне трагедии в Кемерово: я рада, что моя дочь не будет расти в вашем обществе

На днях в Кемерово случилась страшная трагедия: в ТЦ «Зимняя вишня» произошел сильный пожар, который, согласно официальным данным, унес жизни шестидесяти четырех человек. Многие знаменитости в своих Инстаграмах выразили соболезнования семьям погибших и призвали россиян участвовать в сборе средств, открытом российским Красным крестом.

Виктория Боня в это время публиковала фото шикарного букета роз и улиц Парижа. Это вызвало недовольство некоторых ее фолловеров. Одна из подписчиц заметила: «Вся страна скорбит, а Боня селфи с розами снимает, как первобытная. Интересно, то же самое она делала бы, если бы в этом кинотеатре ее дочь окажись?» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Инстаграм-звезда не стала молчать и достаточно резко ответила девушке: «Вот так у нас «скорбят» люди, упрекая тебя, что твоя дочь не сгорела в пожаре. Вот так у нас страна «поддерживает» людей в несчастье. Поймите, те, кто пишут эти ядовитые комментарии, вы и есть лицо нашей страны!».

Боня отметила, что ее слова, конечно, касаются не всех, потому что есть и порядочные люди. «Но я могу сказать наверняка, я безумно рада, что моя дочь не будет расти в вашем обществе, где ненависть берет верх даже в такой ситуации, когда бы нужно направить свои силы и сделать что-то полезное» — добавила Виктория.