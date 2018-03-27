Российские звезды покажут в Таллинне спектакль «TOUT PAYÉ, или Всё оплачено»

Разбогатевший одинокий холостяк мсье Амилькар решает купить себе семейное счастье. Приглашает профессиональную актрису на роль жены, с которой якобы прожил жизнь, предлагает путане роль дочери, а уличному художнику — роль друга.

Комедия Жамиака «Месье Амилькар платит» не сходит с мировых театральных подмостков уже десятки лет. Жамиак умеет ловко жонглировать остротами, интриговать публику любовными перипетиями, развеселить публику, а в нужный момент ее растрогать.

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Эльмо Ньюганен, художественный руководитель Городского театра Эстонии, поставивший пьесу в «Ленкоме» аж в 2004 году, немного осовременил текст: Амилькар, расплачивается уже не франками, а евро, а представитель молодого поколения Поло носит на голове бандану.

Актеры «Ленкома» разных поколений заставляют зрителей напряженно следить за действием, ни на минуту от него не отрываясь. Мсье Амилькар (Андрей Соколов), будто Станиславский, репетирует роли с нанятыми им «членами семьи», добиваясь достоверных интонаций. Его наемная жена (Анна Большова) настолько вживается в образ, что, признаваясь мужу в любви, плачет настоящими слезами. А добродушный друг (Александр Збруев) и впрямь относится к герою на редкость доброжелательно. Постепенно чувства, сыгранные за деньги, перерастают в подлинные. Актеры настолько убеждают зрителей, что мсье Амилькара ждет счастливая семейная жизнь, что режиссеру пришлось изменить финал.

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Андрей Соколов, исполнитель главной роли, окончил театральное училище им. Б.Щукина, Первую роль в кино получил случайно: его, прогуливающегося по киностудии, заметил режиссёр Виталий Макаров и пригласил в фильм «Она с метлой, он в чёрной шляпе». Всесоюзную популярность приобрёл после исполнения главной роли в фильме «Маленькая Вера» (1988). Актёр «Ленкома» - с 1990 г.

Александр Збруев окончил театральное училище им. Б.Щукина, курс Владимира Этуша, и сразу был принят в театр Ленинского комсомола. Это было в далёком 1961 году и с тех пор Александр служит родному театру. В 1962-м году Александр Збруев дебютировал вместе с молодыми Андреем Мироновым и Олегом Далем в картине «Мой младший брат». Через несколько лет были роли Григория Ганжи в телефильме «Большая перемена» и хоккеиста Волгина в «Романсе о влюблённых– которые принесли актёру оглушительную любовь зрителей.

Анна Большова окончила РАТИ и была приглашена в драматический театр им. Гоголя, а позже, в 1998 году,перешла в Ленком. В кино Анна Большова дебютировала в сериале «С новым счастьем!». Роль Наташи в сериале «Остановка по требованию» принесла ей известность и любовь зрителей.

История театра Ленком начинается в 1927 году, когда энергия молодых самодеятельных артистов материализовалась самым дерзким и вдохновенным образом - по инициативе Московского Комсомола на Малой Дмитровке, 6 был создан первый профессиональный театр рабочей молодежи, сокращенно – ТРАМ.

В 1938 году художественным руководителем стал Иван Берсенев и на здании появилась надпись: «Московский театр имени Ленинского комсомола». При Берсеневе театр обрел новое дыхание. Около трёх лет театром руководил великий Анатолий Эфрос и эти годы стали «золотыми» и для самого режиссёра, и для театра.

Современная история Ленкома началась в конце 1973 года, когда художественным руководителем стал Марк Захаров, когда появились такие спектакли, как «Жестокие игры», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Тиль» и, любимый зрителями многих поколений, до сих пор стоящий в репертуаре, «Юнона и Авось».

И сегодня зрительный зал Ленкома переполнен, и театр продолжает уверенный путь к своему столетию.