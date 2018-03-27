Больного певца Валерия Леонтьева просят уйти на покой
27 марта 2018 г., 11:37
Певцу Валерию Леонтьеву все труднее даются выходы на сцену. Боль в ноге после травмы, которую он получил еще в 70-х годах на одном из концертов, все чаще дает о себе знать.
Леонтьев порвал мениск на правом колене. Было сделано несколько операций, подобраны специальные упражнения. Но все равно время от времени приходится чистить сустав. Однако певец снова и снова выходит на сцену: поет и даже танцует, как молодой. Хотя иногда после выступлений теряет сознание от боли, пишет 7d.org.ua.
Супруга звезды Людмила Исакович, заботясь о его здоровье, просит певца бросить сцену и уйти на покой. Но Валерий заявляет, что он будет держаться до конца.