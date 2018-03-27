Больного певца Валерия Леонтьева просят уйти на покой

Леонтьев порвал мениск на правом колене. Было сделано несколько операций, подобраны специальные упражнения. Но все равно время от времени приходится чистить сустав. Однако певец снова и снова выходит на сцену: поет и даже танцует, как молодой. Хотя иногда после выступлений теряет сознание от боли, пишет 7d.org.ua.