Фото: Бледанс показала исхудавшего сына

Снимок Бледанс опубликовала на личной странице в социальной сети Instagram. "C сыночком Колей. Еле уговорила на одно фото (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.)", – написала она.

Комментаторы заметили, что старший сын артистки очень изменился. Первое, на что многие обратили внимание – необычный цвет волос.

A post shared by Evelina Bledans (@bledans) on Mar 24, 2018 at 7:10am PDT

"Ой, позеленел мальчик", – пишет один из пользователей. "Какой зелененький! Моя в фиолетовый красится благо что только отдельные локоны, а то маме скоро седину закрашивать придется", – делится опытом другой.

Некоторые увидели и позитивные изменения во внешности. Например, молодой человек сбросил лишний вес и избавился от бороды. "Ого) похудел парень, молодец", – хвалит комментатор сына Бледанс.

A post shared by Evelina Bledans (@bledans) on Feb 6, 2018 at 5:49am PST

В целом, шокирующая фотография, судя по всему, понравилась пользователям. "Критикует тот кто думает что этот мододой человек несерьезен, но Он прошол уже армию и самодостаточен , и совсем неважно нравиться или нет кому-то как он себя чувствует в этом мире и в каком стиле, Красивый мододой человек и очень хорошее фото!" – заключил один из поклонников творчества артистки.