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Фото: Бледанс показала исхудавшего сына

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Эвелина Бледанс

ФОТО: Instagram/bledans

Актриса и певица Эвелина Бледанс уехала в Израиль. Там она сделала фотографию с сыном, которая буквально шокировала пользователей Сети, пишет Дни.ру.

Снимок Бледанс опубликовала на личной странице в социальной сети Instagram. "C сыночком Колей. Еле уговорила на одно фото (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены прим. ред.)", – написала она.

Комментаторы заметили, что старший сын артистки очень изменился. Первое, на что многие обратили внимание – необычный цвет волос.

 

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"Ой, позеленел мальчик", – пишет один из пользователей. "Какой зелененький! Моя в фиолетовый красится благо что только отдельные локоны, а то маме скоро седину закрашивать придется", – делится опытом другой. 

Некоторые увидели и позитивные изменения во внешности. Например, молодой человек сбросил лишний вес и избавился от бороды. "Ого) похудел парень, молодец", – хвалит комментатор сына Бледанс.

 

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В целом, шокирующая фотография, судя по всему, понравилась пользователям. "Критикует тот кто думает что этот мододой человек несерьезен, но Он прошол уже армию и самодостаточен , и совсем неважно нравиться или нет кому-то как он себя чувствует в этом мире и в каком стиле, Красивый мододой человек и очень хорошее фото!" – заключил один из поклонников творчества артистки.

Напомним, что у Бледанс два сына. Николай родился в браке с израильским бизнесменом. Младший, Семен, появился на свет в 2012 году когда, когда артистка уже состояла в отношениях с продюсером Александром Семиным.

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