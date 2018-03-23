пятница, 23 марта 2018 г.
«Человечество должно бесстрашно отправиться в те места, где до него никто не побывал, если хочет продлить свое существование еще на миллион лет» Стивен Хокинг
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Жизнь
  • Невероятно! Назван самый везучий человек на Земле

Невероятно! Назван самый везучий человек на Земле Смотрите видео!

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Кадр из видео

Хорватский учитель музыки Фране Селак, прежде чем однажды стать обладателем джек-пота в миллион евро и счастливым молодожeном, семь раз едва не оказывался на том свете, пишет TopNews.

Хорват Фране Селак пережил семь катастроф, выиграл в лотерeю около миллиона евро и женился на женщине, младше его на 20 лет.

В 1962 году он ехал на поезде, который вдруг сошел с рельсов и упал в ледяную реку, из которой ему удалось выбраться с ушибами, переохлаждением и переломом руки.

В 1963-м дирижер вывалился из самолета, дверь которого внезапно распахнулась в воздухе, однако приземлиться ему посчастливилось в стог сена, так что в итоге он отделался сильным шоком, ушибами и ссадинами.

В 1966 году Фране Селак вновь вышел сухим из воды, когда туристический автобус, в котором он ехал, упал в реку. Счастливчик вновь добрался до берега и на этот раз — с меньшим количеством травм.

В 1996 году Фране на своём автомобиле врезался в дорожное ограждение в горах, уходя от несущегося навстречу грузовика. Перед тем, как машина сорвалась в бездну, Селак выпрыгнул из неё и повис над пропастью, зацепившись за дерево.

Фране также удалось пережить пожар за рулем другого автомобиля, - бедняга выбрался из пекла за несколько секунд до взрыва бензобака. Никто и не удивился, когда в следующий раз, оказавшись у горящего двигателя очередной машины, музыкант опять остался невредимым.

Позже, попав под автобус, Фране Селак получил лишь несколько ушибов.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ