Невероятно! Назван самый везучий человек на Земле

Хорват Фране Селак пережил семь катастроф, выиграл в лотерeю около миллиона евро и женился на женщине, младше его на 20 лет.

В 1962 году он ехал на поезде, который вдруг сошел с рельсов и упал в ледяную реку, из которой ему удалось выбраться с ушибами, переохлаждением и переломом руки.

В 1963-м дирижер вывалился из самолета, дверь которого внезапно распахнулась в воздухе, однако приземлиться ему посчастливилось в стог сена, так что в итоге он отделался сильным шоком, ушибами и ссадинами.

В 1966 году Фране Селак вновь вышел сухим из воды, когда туристический автобус, в котором он ехал, упал в реку. Счастливчик вновь добрался до берега и на этот раз — с меньшим количеством травм.

В 1996 году Фране на своём автомобиле врезался в дорожное ограждение в горах, уходя от несущегося навстречу грузовика. Перед тем, как машина сорвалась в бездну, Селак выпрыгнул из неё и повис над пропастью, зацепившись за дерево.

Фране также удалось пережить пожар за рулем другого автомобиля, - бедняга выбрался из пекла за несколько секунд до взрыва бензобака. Никто и не удивился, когда в следующий раз, оказавшись у горящего двигателя очередной машины, музыкант опять остался невредимым.