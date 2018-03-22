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Богиня! 44-летняя Юлия Высоцкая заворожила поклонников соблазнительным фото

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Юлия Высоцкая.

ФОТО: /imago/Sp

Российская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая приняла участие в смелой фотосессии. Звезда предстала перед поклонниками в мини-платье с кокетливо спущенной с плеча бретелькой.

На днях Юлия Высоцкая поделилась на своей странице в Instagram соблазнительным фото. На снимке она позирует в откровенном наряде, демонстрируя все достоинства стройной фигуры. Дополняют игривый образ грубые ботинки. Публикация пришлась по душе большинству подписчиков Высоцкой. Они назвали известную телеведущую богиней!

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