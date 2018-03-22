Богиня! 44-летняя Юлия Высоцкая заворожила поклонников соблазнительным фото

На днях Юлия Высоцкая поделилась на своей странице в Instagram соблазнительным фото. На снимке она позирует в откровенном наряде, демонстрируя все достоинства стройной фигуры. Дополняют игривый образ грубые ботинки. Публикация пришлась по душе большинству подписчиков Высоцкой. Они назвали известную телеведущую богиней!