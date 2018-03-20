Смотри: фанаты обсуждают фотографии беременной Мэрилин Керро

В Сети появились свежие фотографии Мэрилин Керро. На снимках с семинара, которые провела эстонка в Санкт-Петербурге, четко видно, что ее живот заметно округлился. Для участия в мероприятии Мэри выбрала красный джемпер, который подчеркнул ее округлившийся животик. Также рассмотреть изменения фигуры можно в блоге Денчика, оператора ТНТ, который снял видео с участием Мэрилин. Правда, сама знаменитость уверяет, что лишь немножко поправилась, пишет 7d.org.ua.