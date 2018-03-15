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Чего ожидать этой весной каждому знаку Зодиака

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Гороскоп

ФОТО: Scanpix

Весной грядут большие планетарные изменения, которые готовят для вас вот что:

Овен (21 марта — 19 апреля)

Для вас этой весной не будет ничего необычного, кроме того, что вы сможете сделать долгожданную передышку и насладиться отдыхом. Вы заслужили это. Ожидайте оригинальных подарков, и не только на День рождения, пишет Soulpost.ru.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Весенний сезон сулит вам перемены, будьте готовы к ним. Откройте свое сердце новым идеям и романтическим возможностям. Этой весной вы сможете укрепить ваши текущие отношения и почувствовать себя в полной безопасности. Ретроградный Юпитер принесет вам стабильность в любовной жизни.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы любопытны и амбициозны по своей природе, и эти качества, скорей всего, просочатся весной в вашу романтическую жизнь. Вы будете вдохновлены и привнесете новую искру в существующие отношения. Если же вы одиноки и готовы открыться любви, приготовьтесь к неожиданным поворотам судьбы, которые прогремят, как гром среди ясного неба. Возможно, вас ожидает неожиданная любовная интрига с парнем, у которого вы снимете жилье на отпуске в Италии или еще что-нибудь непредсказуемое.

Рак (21 июня — 22 июля)

Зима загнала вас в тупик? Весна — идеальное время, чтобы найти выход из ситуации и попробовать что-нибудь новое — независимо от того, находитесь ли вы в отношениях или собираетесь вступить в них. Разбавьте вашу рутину с партнером, присоединившись к новой компании или новым друзьям.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы обожаете быть в центре внимания, и весной непременно будете сиять. Вы будете отлично выглядеть и чувствовать себя прекрасно, что привлечет к вам потенциальных партнеров. Тем не менее, постарайтесь не увлечься этой новой волной внимания. Вы слишком добры, чтобы разбивать сердца. Сопротивляйтесь соблазну флиртовать направо и налево, если вы не слишком увлечены партнером.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы очень осторожны и методичны, но весной позвольте себе открыться к авантюрам, какими бы они ни были. Пакуйте чемоданы и отправляйтесь на поиски приключений. Путешествие может привести к приятному знакомству с экзотическим незнакомцем.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Прекратите играть роль королевской особы и спуститесь на грешную землю. Пришло время немного запачкаться. В последнее время вы ощущаете неудержимое влечение, поэтому весна — идеальное время, чтобы исследовать собственную сексуальность. Вас ожидает сексуальное разнообразие.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы трудолюбивы (и конкурентоспособны) по своей природе, и, похоже, ваш тяжелый труд окупится весной, привлекая новых потенциальных партнеров. Ваш успех сулит изменения в вашем романтическом статусе или же принесет новый всплеск страсти в существующие отношения.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Весна позволит вам чувствовать себя более привлекательными и притягательными. Вас ожидает множество позитивных изменений благодаря надежному и преданному партнеру. Вам понадобится поддержка стабильного партнера, чтобы легче переносить рутину.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы ощущали себя одиноко последние нескольких лет, независимо от того, были вы в отношениях или нет. Но все изменится этой весной! В вашей жизни начинается новая, счастливая фаза. Вы особенно ощутите изменения в самоощущении, начиная с мая 2018 года, когда в ваш знак войдет Уран. Любовь и счастье поселятся в вашем сердце и больше не покинут его.

Водолей (20 января — 18 февраля)

На вашем любовном фронте грядут изменения, поэтому смотрите в оба. Возможно, в вашем окружении появится несколько симпатяг, которые ищут вашего расположения. Вы захотите перемен, возможно, это будет переезд или знакомство и отношения с новым партнером.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы прошли три года тяжелых уроков со своим «жестким учителем» Сатурном, проходившим через их знак. Но весной этого года Сатурн переходит в знак Козерога, что предвещает перемены. Приготовьтесь к укреплению здоровых и глубоких отношений с друзьями и партнером и не забудьте читать сообщения в социальных сетях. Неожиданное возобновление общения с давно забытой любовью через Интернет, может стать для вас откровением.

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