Ну и свинство! Ксению Собчак во время дебатов довели до слез (ВИДЕО)

После 30-секундного обращения к избирателям Ксения Собчак обратила внимание, что другие кандидаты постоянно ее перебивают. "Эти люди перебивают здесь только меня", — обратилась Собчак к ведущему дебатов Владимиру Соловьеву, потребовав возместить "ее законное время", отведенное на выступление.

После речи кандидата от "Коммунистов России" Максима Сурайкина Собчак со слезами сказала, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский не только не дает сказать ей ни слова, но еще и оскорбляет. "И вы это позволяете здесь делать каждый раз", — сказала она ведущему.

Кандидат от партии "Яблоко" Григорий Явлинский начал свою речь с того, что призвал не превращать "спор с Ксенией Собчак в травлю". "Травля — это низость", — заявил Явлинский.