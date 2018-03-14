Мурашки по коже! Жутковатое предсказание экстрасенса Илоны Калдре сбылось

Вот что в начале года сказала Илона Калдре по поводу Ангелы Меркель:

«Максимум, что ее остановит, - это серебряная пуля. Здесь будет желание покушения или какое-то действие в ее сторону, которое немножко ее напугает. Но она останется жива», - говорит Калдре.

И сегодня в интернете появилась новость о том, что сотрудники полиции Германии задержали у здания парламента неизвестного мужчину, который попытался прорваться к канцлеру Ангеле Меркель. Как только политик покинула здание бундестага, неизвестный мужчина бросился к ней с криками на иностранном языке, пишут Dni.ru.

Пока Меркель направлялась к служебному автомобилю, чтобы покинуть место выборов, сотрудники службы безопасности повалили на землю разбуянившегося человека, чтобы его успокоить. На данный момент предыстория инцидента остается неизвестна, сообщает издание Die Welt. Задержанный мужчина отправлен на допрос.