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  • Родственники не решались отключить его от аппаратов: окружение рассказало о последних днях Олега Табакова

Родственники не решались отключить его от аппаратов: окружение рассказало о последних днях Олега Табакова

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Олег Табаков

ФОТО: Kurov Alexander/ITAR-TASS

Актер умер на 83-м году. "Ушла эпоха!" – так говорят о нем коллеги.

Официальная причина смерти Олега Табакова будет объявлена позже, пишет Дни.ру. Но в окружении артиста сообщили, что он находился в бессознательном состоянии последние несколько месяцев. Врачи делали самые пессимистичные прогнозы, однако родственники не решались отключить его от аппаратов поддержания жизнедеятельности. Сегодня у актера, как сообщает Telegram-канал Mash, случился сердечный приступ.

А Федеральное агентство новостей со ссылкой на источник в "Табакерке" сообщает, что актер умер примерно в 16:00 мск. Причем врачи сами приняли решение отключить его от аппарата жизнеобеспечения.

Напомним, что 27 ноября народного артиста госпитализировали в Городскую клиническую больницу №1. Позже стало известно, что художественный руководитель МХТ имени Чехова перестал дышать самостоятельно и его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. А еще спустя день врачи провели Олегу Павловичу срочную операцию в надежде улучшить его состояние. 

При этом его младший сын Павел уверял, что актер проходит плановое стоматологическое лечение и нет поводов для беспокойства. А старший наследник актера Антон заявил, что артист госпитализирован из-за проблем с легкими. Сам Табаков в последнем интервью журналистам подтвердил факт болезни, не вдаваясь в подробности.

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