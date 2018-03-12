Родственники не решались отключить его от аппаратов: окружение рассказало о последних днях Олега Табакова

Официальная причина смерти Олега Табакова будет объявлена позже, пишет Дни.ру. Но в окружении артиста сообщили, что он находился в бессознательном состоянии последние несколько месяцев. Врачи делали самые пессимистичные прогнозы, однако родственники не решались отключить его от аппаратов поддержания жизнедеятельности. Сегодня у актера, как сообщает Telegram-канал Mash, случился сердечный приступ.

А Федеральное агентство новостей со ссылкой на источник в "Табакерке" сообщает, что актер умер примерно в 16:00 мск. Причем врачи сами приняли решение отключить его от аппарата жизнеобеспечения.

Напомним, что 27 ноября народного артиста госпитализировали в Городскую клиническую больницу №1. Позже стало известно, что художественный руководитель МХТ имени Чехова перестал дышать самостоятельно и его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. А еще спустя день врачи провели Олегу Павловичу срочную операцию в надежде улучшить его состояние.