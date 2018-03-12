Ксения Бородина рассказала о третьей беременности

Ксения Бородина разоткровенничалась о своей третьей беременности. Ведущая продемонстрировала плоский живот.
Ксения рассказала, что о своей беременности узнала из информационной ленты Instagram. Новость ее насмешила. Ведущая попросила фанатов определиться, ведь они требуют от нее набрать пару кило, то, едва заметив живот, начинают писать о беременности или лишнем весе. Поклонники поддержали Бородину и посоветовали не обращать внимания на критиков, пишет 7d.org.ua.
Только сейчас увидела из новостей Инста, что оказывается вы в этом платье увидели у меня живот и подумали что я Беременная 😂🤦♀️🤦♀️🤦♀️ так может определимся, худая надоело, давай уже хоть пару кг набери или все таки толстушка с животом 😂😂😂 мне то моя форма сейчас нравится как никогда 💪💪 на этом фото пришлось втянуть свой 7 месячный живот 🤪🤪🤪