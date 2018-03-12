Ксения Бородина рассказала о третьей беременности

Ксения рассказала, что о своей беременности узнала из информационной ленты Instagram. Новость ее насмешила. Ведущая попросила фанатов определиться, ведь они требуют от нее набрать пару кило, то, едва заметив живот, начинают писать о беременности или лишнем весе. Поклонники поддержали Бородину и посоветовали не обращать внимания на критиков, пишет 7d.org.ua.