Глоба рассказал, какие знаки Зодиака в марте ожидает неудача

По словам астролога, в целом первый месяц весны будет благоприятен для большинства людей. Однако некоторым придётся просто пережить этот период, поскольку гороскоп ничего хорошего им не обещает. По мнению Глобы, удача в марте отвернётся от Близнецов, Львов, Стрельцов и Козерогов, пишет Neformat.co.ua.

Так, Близнецам звёзды советуют чётко определиться с планами на жизнь, и обязательно оставаться реалистами.

Львам весь месяц будет казаться, что всё идёт против них, они просто погрязнут в бытовых проблемах. Этим знакам Глоба напоминает, что каждый сам создаёт своё настроение, поэтому не следует быть слишком пессимистичным.

Не очень удачным месяц будет и для Стрельцов, которые в марте станут более пессимистичными и дерзкими. И если начало марта будет продуктивным и относительно спокойным, то вторая половина месяца окажется не слишком приятной в эмоциональном плане. Звёзды советуют стрельцам не искать в марте любовь и не заводить новых отношений.