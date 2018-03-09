пятница, 9 марта 2018 г.
В любом случае, я ориентирована на российскую эстраду и русскоговорящую публику. Не вижу смысла исполнять западные песни в России. Инна Литвин
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Жизнь
  • Глоба рассказал, какие знаки Зодиака в марте ожидает неудача

Глоба рассказал, какие знаки Зодиака в марте ожидает неудача

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Павел Глоба

ФОТО: Scanpix

Известный российский астролог Павел Глоба рассказал, каким знакам Зодиака следует подготовиться к трудностям, которые их будут ожидать в марте.

По словам астролога, в целом первый месяц весны будет благоприятен для большинства людей. Однако некоторым придётся просто пережить этот период, поскольку гороскоп ничего хорошего им не обещает. По мнению Глобы, удача в марте отвернётся от Близнецов, Львов, Стрельцов и Козерогов, пишет Neformat.co.ua.

Так, Близнецам звёзды советуют чётко определиться с планами на жизнь, и обязательно оставаться реалистами.

Львам весь месяц будет казаться, что всё идёт против них, они просто погрязнут в бытовых проблемах. Этим знакам Глоба напоминает, что каждый сам создаёт своё настроение, поэтому не следует быть слишком пессимистичным.

Не очень удачным месяц будет и для Стрельцов, которые в марте станут более пессимистичными и дерзкими. И если начало марта будет продуктивным и относительно спокойным, то вторая половина месяца окажется не слишком приятной в эмоциональном плане. Звёзды советуют стрельцам не искать в марте любовь и не заводить новых отношений.

А вот Козерогам в этом месяце следует как можно меньше обращать внимание на мнение окружающих, но стараться не пренебрегать нормами морали. В этом случае они смогут снискать популярность у противоположного пола.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ