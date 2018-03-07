Настасья Самбурская унизила Викторию Боню

«Аххаха, а я даже не блокирую, пусть мучаются от зависти». Но Самбурской это не понравилось и она отшила вездесущую Боню: «Виктория да я же даже с вами не дружу, вы не могли бы не пиариться на моей странице, чтобы ваш комментарий показывался внизу и чтобы таким образом люди его видели и переходили на ваш аккаунт. Находите себе подписчиков другим способом, ок?» - пишет 7d.org.ua.