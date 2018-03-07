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  • Ого! Экс-секретарь генпрокурора Украины в платье с обескураживающим декольте затмила Кардашян (ФОТО)

Ого! Экс-секретарь генпрокурора Украины в платье с обескураживающим декольте затмила Кардашян (ФОТО)

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ФОТО: Scanpix

Во вторник, 6 марта в Голливуде состоялась презентация альбома начинающей певицы Марины Эктон. Поддержать артистку, которая оказалась уроженкой Киева, пришла сама Ким Кардашян.

Бывшая секретарь генпрокурора Украины Марина Эктон строит музыкальную карьеру в Америке. И ее продвижению способствует не кто-нибудь, а сама Ким Кардашян. Нет, звезда реалити не подалась в музыкальные продюсеры. Но ее появление на презентации альбома вызвало небывалый интерес прессы как к мероприятию, так и к самой певице.

Ким и Марина познакомились в начале прошлого года, когда последняя покупала у первой ее особняк. О сделке в 18 миллионов долларов писали все западные СМИ, конечно же, не обошедшие стороной тот факт, что новой владелицей звездного дома является уроженка Киева.

На Украине Марина не живет с 2010 года. Именно тогда она переехала в США, где познакомилась, а потом и вышла замуж за успешного бизнесмена, пишет Woman.

В прессе до сих пор ходят слухи, что возлюбленным певицы является Брайан Эктон, один из основателей мессенджера What's Up, но она их опровергает. Блондинка не скрывает свой роскошный образ жизни: в ее Instagram можно найти селфи со звездами первого эшелона, снимки в эффектных нарядах и фотографии дорогих подарков. Один из своих экстравагантных аутфитов Марина продемонстрировала на презентации альбома, появившись в голубом платье с обескураживающим декольте.

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