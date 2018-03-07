Ого! Экс-секретарь генпрокурора Украины в платье с обескураживающим декольте затмила Кардашян (ФОТО)

Бывшая секретарь генпрокурора Украины Марина Эктон строит музыкальную карьеру в Америке. И ее продвижению способствует не кто-нибудь, а сама Ким Кардашян. Нет, звезда реалити не подалась в музыкальные продюсеры. Но ее появление на презентации альбома вызвало небывалый интерес прессы как к мероприятию, так и к самой певице.

Ким и Марина познакомились в начале прошлого года, когда последняя покупала у первой ее особняк. О сделке в 18 миллионов долларов писали все западные СМИ, конечно же, не обошедшие стороной тот факт, что новой владелицей звездного дома является уроженка Киева.

На Украине Марина не живет с 2010 года. Именно тогда она переехала в США, где познакомилась, а потом и вышла замуж за успешного бизнесмена, пишет Woman.