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Дело идет к свадьбе: Дмитрий Шепелев вывел новую возлюбленную в свет (ВИДЕО)

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Дмитрий Шепелев

ФОТО: Кадр из "На самом деле"

Дмитрий Шепелев перестал скрывать свою возлюбленную Екатерину. Телеведущий привел девушку на званный ужин к Анне Нетребко.

Шепелев встречается с красоткой-блондинкой уже около года. Только недавно Дмитрий решился открыто выйти с Екатериной в свет. Они посетили спектакль в Большом театре. 

После же пара пришла на московские посиделки к оперной диве Анне Нетребко и Юсифу Эйвазову. За ужином Шепелев сидел рядом с девушкой. Как видно на записи, которую выложил в своем Instagram Эйвазов, вдовец тепло общается со своей подругой, с его лица не сходит улыбка.

Общественность предположила, что все идет к свадьбе и сейчас Дмитрий постепенно подготавливает народ к известию о женитьбе. «А что это Шепелев свою блондинку привел? жениться надумал что ли», – написал один из фоловеров (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.).

Сам Дмитрий пока никак не комментирует появившиеся слухи. О девушке известного немного. Она воспитывает дочь, создала женский клуб «Креативные завтраки». Тулупова приехала покорять столицу из Екатеринбурга.

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