Дело идет к свадьбе: Дмитрий Шепелев вывел новую возлюбленную в свет (ВИДЕО)

Дмитрий Шепелев перестал скрывать свою возлюбленную Екатерину. Телеведущий привел девушку на званный ужин к Анне Нетребко.
Шепелев встречается с красоткой-блондинкой уже около года. Только недавно Дмитрий решился открыто выйти с Екатериной в свет. Они посетили спектакль в Большом театре.
После же пара пришла на московские посиделки к оперной диве Анне Нетребко и Юсифу Эйвазову. За ужином Шепелев сидел рядом с девушкой. Как видно на записи, которую выложил в своем Instagram Эйвазов, вдовец тепло общается со своей подругой, с его лица не сходит улыбка.
Общественность предположила, что все идет к свадьбе и сейчас Дмитрий постепенно подготавливает народ к известию о женитьбе. «А что это Шепелев свою блондинку привел? жениться надумал что ли», – написал один из фоловеров (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.).
Сам Дмитрий пока никак не комментирует появившиеся слухи. О девушке известного немного. Она воспитывает дочь, создала женский клуб «Креативные завтраки». Тулупова приехала покорять столицу из Екатеринбурга.