Полина Гагарина объяснила популярность Бузовой: наверное, ее прет

Полина Гагарина — одна из самых мирных звезд, которая не вступает ни с кем в конфликты, даже ради пиара. Но во время ее гастролей в Тюмени журналисты подвели ее к тому, чтобы прокомментировать вокальное творчество Ольги Бузовой, которую многие эстрадные исполнители не считают талантливой и заслуженной артисткой, пишет Soulpost.ru.
— Мне кажется, талант – это и есть хайп. Всегда, на все века, — сказала Полина.
— Ольга Бузова, у которой гонорары, как говорят, доходят до миллиона рублей, выступает под фонограмму, но люди идут, — отметила журналист.
— Наверное, ее прет. Во всех смыслах этого слова, — прокомментировала Гагарина. — Энергия – это очень важно. Возможно, сейчас Оля находится на каком-то энергетическом подъеме… Артист – это уникальная единица, и если на него идут, значит, на него идут. И тут как бы искать, в чем феномен, за, против… Я не хочу никак комментировать, что происходит с Олей Бузовой, но знаю, что у нее должны гореть уши каждый день, раз в каком-то кругу абсолютно разных людей ее имя упоминается. Вот это хайп.
Напомним, более резко о Бузовой высказывалась некогда Светлана Лобода.