Полина Гагарина объяснила популярность Бузовой: наверное, ее прет

— Наверное, ее прет. Во всех смыслах этого слова, — прокомментировала Гагарина. — Энергия – это очень важно. Возможно, сейчас Оля находится на каком-то энергетическом подъеме… Артист – это уникальная единица, и если на него идут, значит, на него идут. И тут как бы искать, в чем феномен, за, против… Я не хочу никак комментировать, что происходит с Олей Бузовой, но знаю, что у нее должны гореть уши каждый день, раз в каком-то кругу абсолютно разных людей ее имя упоминается. Вот это хайп.