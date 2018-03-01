Семь причин, по которым вас бросают девушки

4

ВЫ – ДИВАННЫЙ КРИТИК

«Он критиковал всех и вся! Все плохие, а я д’Артаньян. Это было невыносимо и ужасно раздражало!..» – делится своими воспоминаниями о бывшем одна из опрошенных девушек.

В самом деле, такой тип поведения может сильно насторожить. Когда мужчина, самоутверждаясь и заглушая собственные комплексы, ругает всех и каждого, кто попадает в поле его зрения, – это утомительно.

Объекты могут быть самые разнообразные – от тренера футбольной команды, опять проигравшей матч, до внешней политики Бельгии. Зачастую темы, заслужившие столь бурных комментариев, интересны только самим комментаторам, да и не в интересе тут дело – критика ради критики, точка зрения ради точки зрения.

Мнения девушек обычно не спрашивают – такие «знатоки» разбираются во всем на свете (по крайней мере, они свято уверены в этом).

Если вы уже десять минут с пеной у рта доказываете своей притихшей спутнице, что Трамп все делает не так, то девушка, вероятнее всего, скоро уйдет, а вы и не заметите.

5

«НЕ РАДУЕТСЯ МОИМ УСПЕХАМ»

«Меня повысили, а его нет. С этого все и началось…» – так с тяжелым вздохом одна из участниц опроса начала рассказ. Конец истории вполне предсказуем – пара рассталась.

Причина разрыва проста, но в наши времена, когда девушки занимают посты все выше и значительней, далеко не последняя в списке.

Действительно, что может больнее ударить по самолюбию мужчины, если ваша избранница уже большой босс, а вы все еще скромный клерк.

Искренне радоваться чужим успехам, пусть даже и близкого человека, – задача непростая, но в этой сложности и таится способ лишний раз проверить свои чувства к девушке. Если получилось, значит ее новое назначение – не преграда для вашей любви.

Кроме того, чужой карьерный рост может служить отличной мотивацией, но только если вы воспринимаете успехи подруги как причину двигаться дальше, а не капризно ревновать ее к записи в трудовой.

Найти в себе силы быть рядом с женщиной, занимающей пост выше, – вполне достижимая задача для мужчин, обладающих выдержкой. А если нет, то ищите причину в себе.

6

«НЕ БЕРЕТ ЗАМУЖ»

К этой теме девушки относятся как к самой щекотливой и начинают говорить о ней робко, почти со священным ужасом. Действительно – встречаетесь давно, а к алтарю никто не приглашает.

Девушки, имеющие продолжительные отношения, но не имеющие сверкающего бриллианта на безымянном пальце, рассуждают именно так. Режим ожидания у девушек может длиться по-разному, но заканчивается одинаково: устав ждать предложения, они уходят, громко хлопнув дверью.

Иногда на лакокрасочном покрытии вашего авто появляются затейливые надписи – зависит от темперамента бывшей подруги.