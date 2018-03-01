четверг, 1 марта 2018 г.
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Семь причин, по которым вас бросают девушки

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Секс. Фото иллюстративное.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

Специально для вас мы опросили 50 представительниц прекрасного пола в возрасте от 20 до 35 лет и выяснили, какие причины могут заставить их порвать с вами скорее, чем вы поймете, в чем дело.

Таких виновников, как жгучая ревность и фантастическая скупость, мы сознательно оставили за скобками – про эти классические мужские грехи написано уже достаточно, пишет Menscult.ua

Остальные причины – не такие распространенные, но не менее опасные.

1

ИНФАНТИЛЬНОСТЬ

Если вам уже больше двадцати пяти, но вы до сих пор завтракаете мамиными блинчиками и живете через стенку от ее спальни, то пора крепко задуматься. Девушкам нужен добытчик, самостоятельный и взрослый мужчина, а не «мамина радость».

И если вы до сих пор не покинули родительского гнезда, создать привлекательный, маскулинный образ будет почти невозможно. Что с того, что вы жмете от груди 100 килограммов и работаете укротителем тигров, – отсутствие собственного быта может стать причиной потери всяческого интереса со стороны слабого пола.

Будьте решительнее – оставьте в прошлом свою детскую комнату и начните жить отдельно.

Кроме того, страдальчески закатив глаза, в пункт «инфантильность» девушки записали и жгучую любовь к видеоиграм, и наличие супергероев на ваших футболках, и неспособность самостоятельно принимать даже самые несложные решения.

2

«НЕ ХОЧЕТ ЗАБОТИТЬСЯ О СЕБЕ»

Когда мужчина целый год не может дойти до стоматолога или постоянно находит причины пропустить тренировку в спортзале, девушек это настораживает: «Если мой партнер не в состоянии заботиться о себе, то как на него положиться?»

Наплевательское отношение к своему здоровью, внешнему виду и неразборчивость в пище отталкивают неимоверно, признаются респондентки.

Не можете следить за чистотой своей обуви и волос, откровенно плюете на то, какого качества продукты вы выбираете? Вас ждут неприятности.

Девушки хотят видеть рядом с собой человека, который достаточно умен для того, чтобы не питаться чипсами и ухаживать за своим телом – особенно когда рядом с ним дама.

3

ПЛОХОЙ СЕКС

Самый популярный ответ. 95 % опрошенных девушек хладнокровно включили пункт о сомнительных успехах в постели в свой зловещий список. Современные девушки наотрез отказываются мириться с дилетантством в сексе. Что ж, беспощадно, зато честно.

Коварство проблемы в том, что вы можете и не подозревать, что совсем не на высоте: девушки умеют притворяться – иногда сами не понимая зачем.

Самое забавное, что рассказать о такой причине расставания малознакомому человеку девушки смогли, а вот признаться своему партнеру в том, что удовольствия в сексе нет и не предвидится, – нет. Их брошенные бойфренды так и не удосужились узнать горькую правду.

Именно поэтому такое огромное количество расставаний происходит совершенно неожиданно для мужчин. Дело здесь в том, что вас просто не хотели обидеть, а эти стоны были тяжелыми вздохами разочарования.

Работа над собой, разнообразие и внимательность к партнерше – вот советы, которые мы получили от нашей фокус-группы. Придется им следовать, если не хотите остаться в одиночестве.

4

ВЫ – ДИВАННЫЙ КРИТИК

«Он критиковал всех и вся! Все плохие, а я д’Артаньян. Это было невыносимо и ужасно раздражало!..» – делится своими воспоминаниями о бывшем одна из опрошенных девушек.

В самом деле, такой тип поведения может сильно насторожить. Когда мужчина, самоутверждаясь и заглушая собственные комплексы, ругает всех и каждого, кто попадает в поле его зрения, – это утомительно.

Объекты могут быть самые разнообразные – от тренера футбольной команды, опять проигравшей матч, до внешней политики Бельгии. Зачастую темы, заслужившие столь бурных комментариев, интересны только самим комментаторам, да и не в интересе тут дело – критика ради критики, точка зрения ради точки зрения.

Мнения девушек обычно не спрашивают – такие «знатоки» разбираются во всем на свете (по крайней мере, они свято уверены в этом).

Если вы уже десять минут с пеной у рта доказываете своей притихшей спутнице, что Трамп все делает не так, то девушка, вероятнее всего, скоро уйдет, а вы и не заметите.

5

«НЕ РАДУЕТСЯ МОИМ УСПЕХАМ»

«Меня повысили, а его нет. С этого все и началось…» – так с тяжелым вздохом одна из участниц опроса начала рассказ. Конец истории вполне предсказуем – пара рассталась.

Причина разрыва проста, но в наши времена, когда девушки занимают посты все выше и значительней, далеко не последняя в списке.

Действительно, что может больнее ударить по самолюбию мужчины, если ваша избранница уже большой босс, а вы все еще скромный клерк.

Искренне радоваться чужим успехам, пусть даже и близкого человека, – задача непростая, но в этой сложности и таится способ лишний раз проверить свои чувства к девушке. Если получилось, значит ее новое назначение – не преграда для вашей любви.

Кроме того, чужой карьерный рост может служить отличной мотивацией, но только если вы воспринимаете успехи подруги как причину двигаться дальше, а не капризно ревновать ее к записи в трудовой.

Найти в себе силы быть рядом с женщиной, занимающей пост выше, – вполне достижимая задача для мужчин, обладающих выдержкой. А если нет, то ищите причину в себе.

6

«НЕ БЕРЕТ ЗАМУЖ»

К этой теме девушки относятся как к самой щекотливой и начинают говорить о ней робко, почти со священным ужасом. Действительно – встречаетесь давно, а к алтарю никто не приглашает.

Девушки, имеющие продолжительные отношения, но не имеющие сверкающего бриллианта на безымянном пальце, рассуждают именно так. Режим ожидания у девушек может длиться по-разному, но заканчивается одинаково: устав ждать предложения, они уходят, громко хлопнув дверью.

Иногда на лакокрасочном покрытии вашего авто появляются затейливые надписи – зависит от темперамента бывшей подруги.

Обычно расставанию предшествует полный драматизма диалог – современные дамы научились не сдаваться легко и хотят выяснить, почему они еще не резали белоснежный свадебный торт.

Девушка, заламывая руки, требует объяснений: она потратила лучшие годы, ждала, надеялась, а вы ни в какую. Причин не жениться на девушке может быть много.

И если вы не чувствуете, что будущее возможно, лучше дописать эту главу как можно скорее, никому не мороча голову.

7

«НЕ МОЕ ЧУВСТВО ЮМОРА»

Не так давно мы уже говорили, что для женщин наличие чувства юмора всегда входит в обязательную программу.

Проще говоря, если вы хотите покорить сердце прелестной дамы, мало хорошо выглядеть и иметь волевой подбородок. Необходимо ее как следует рассмешить. И хорошо бы не своей прической или цветом пиджака.

«Мы любим шутников, но не клоунов», – объясняют нам на опросе. У каждой девушки собственные вкусы по части комического, но у всякой они есть. Если несмешно пошутили – пора домой перечитывать Довлатова, но на этот раз внимательно.

В отличие от мужчин, женщины вполне могут принять решение о разрыве, если ваш юмор ниже среднего допустимого уровня. Телефонные номера пошляков и ценителей бородатых анекдотов сразу исчезают из списка контактов – нет большей муки, чем участвовать в этой трагикомедии.

Сами девушки в короли юмористического жанра не стремятся, но с удовольствием выступают строгими арбитрами.

Внимательно следите за реакцией дамы на ваши шутки, и если вы давно не слышали смех, то, возможно, она уже приняла для себя решение.

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