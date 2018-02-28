Выиграйте билеты на российскую комедию «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!»

Как же не отметить такое событие! Но утром новоиспеченный ведущий не может произнести ни слова — голос после бурной вечеринки пропал совсем. Полчаса до эфира, прайм-тайм, подписанный контракт — Илья в панике… Единственный выход — укол в голосовые связки. Только это, по заверению доктора, может спасти ситуацию. И вот ведущий у микрофона. Все готово к эфиру. Обратный отсчет. Илья приветствует радиослушателей… женским голосом! Став заложником нелепой ситуации, герой идёт на всё, чтобы вернуть голос и не упустить свой шанс.