Выиграйте билеты на российскую комедию «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!»

Несостоявшемуся актеру Илье наконец-то повезло — с завтрашнего дня его голос будет звучать в эфире «Мужского радио».
Как же не отметить такое событие! Но утром новоиспеченный ведущий не может произнести ни слова — голос после бурной вечеринки пропал совсем. Полчаса до эфира, прайм-тайм, подписанный контракт — Илья в панике… Единственный выход — укол в голосовые связки. Только это, по заверению доктора, может спасти ситуацию. И вот ведущий у микрофона. Все готово к эфиру. Обратный отсчет. Илья приветствует радиослушателей… женским голосом! Став заложником нелепой ситуации, герой идёт на всё, чтобы вернуть голос и не упустить свой шанс.
Фильм в кинотеатрах с 9 марта 2018, а сейчас вы можете стать участником розыгрыша билетов на показ фильма в кинотеатре Coca Cola Plaza.
Ответьте:
1. Что послужило основой для фильма «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!» (Роман, Комикс, Короткометражный фильм);
2. Музыка какой группы использована в фильме? (Чайф, Агата Кристи, Ленинград);
3. Оксана Соколова это…. (Ведущая на радио, Бухгалтер, Плод фантазии);
Для участия в розыгрыше пришлите письмо с ответами по адресу igra@tespi.ee, указав в ТЕМЕ письма ключевое слово Оксана. В письме укажите свое имя и номер телефона. Победители получат по 2 билета на один из сеансов (по выбору победителя) в кинотеатре Coca Cola Plaza с 9 по 22 марта.