Руководитель Limon Эдгар Гергель отмечает 27-й день рождения: «Публичному человеку трудно найти любовь и настоящую дружбу»

«Вообще, день рождения для меня, - это всегда повод для довольно грустных размышлений относительно того, что же мне не хватает для счастья. И каждый год это, как правило, разные вещи. И лишь теперь я осознаю, что на самом деле счастливым человека могут сделать только люди вокруг. Его друзья, близкие и любимые. Будешь ты сидеть один в своей уютной квартире, под окном у тебя будет стоять неплохая машина, холодильник будет забит едой и вином, на работе и в карьере будет полный рост, но если тебе не с кем провести выходной или не с кем проснуться и даже прокатиться на этой машине – это самое страшное. В такие моменты хочется волком выть.

Сегодня, когда я ехал на работу в такси, мне попалась водитель-женщина. Она с первой секунды практически сделала мне комплимент относительно того, что я позитивный и улыбчивый. Еще одна моя коллега с Kanal 2 как-то с улыбкой на лице сказала: «Ты всегда такой позитивный, приятно смотреть». Видели бы они меня в некоторые не самые счастливые моменты жизни. Но даже тогда в «Некислых Новостях» на «Народном Радио» всё равно скажу счастливым голосом: «Здрасте-здрасте, с вами Эдгар Гергель».

Отставлю грусть в этот день и буду продолжать улыбаться трудностям и неприятностям в лицо. Никому же не нужен грустный журналист светской хроники? Тем более впереди у нас финал Eesti Laul и «Евровидение-2018», и их мы будем освещать на нашем портале.

Лишь когда я стал журналистом и в связи с этим у меня появилось много дел, понял, что мне трудно найти настоящих друзей из своего круга. Потому, что в этой сфере большинство людей абсолютно не такие, какими кажутся на картинках. На пафосных приемах, вечеринках все так заняты своими проблемами, что им просто не до тебя, большинство крайне трудно идут на контакт.

А простые, добрые и светлые люди не всегда готовы мириться с моей занятостью.

Еще в моей работе легко наткнуться на людей, которым от тебя просто что-то надо, как говорится, взаимовыгодное партнерство. А людей, которые просто без лишних вопросов и просьб пригласят тебя на чай с лимоном, когда тебе плохо, - единицы.

И еще: каждый публичный человек автоматически должен следить за своими словами, действиями и поступками, быть максимально корректен и тактичен, крайне внимателен при выборе друзей, но... он сам не защищен эстонским законом никак. Любой желающий может его в интернете оскорблять, писать унизительные и оскорбительные сообщения ему и его друзьям.

Друзья. Цените друзей, цените любимых и близких. Прощайте и просите прощения. Будьте счастливы и улыбайтесь всем неприятностям и врагам назло.

Продолжу теперь оптимистично отмечать праздник и, пользуясь случаем, поздравляю ведущую «Народного Радио» Анну Демидову с днем рождения, вот надо же было двум таким необычным родиться в один день!

А с грустью будем бороться вместе с порталом Limon.ee.