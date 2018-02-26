Фото: 46-летняя Лера Кудрявцева прячет округлившийся живот

На своей официальной страничке в Instagram Лера Кудрявцева регулярно выкладывает множество фотографий и коротких видео. Причем телеведущая одинаково откровенно демонстрирует как подробности частной, так и общественной жизни.

Однако подписчики уверены, что Лера явно чего-то недоговаривает. Наблюдательные фанаты обратили внимание, что телеведущая, которая раньше предпочитала облегающую одежду, теперь ходит исключительно в свободных, не сковывающих движений и не акцентирующих внимание на груди и животе нарядах.

Так, в ток-шоу «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись» Кудрявцева появляется в платьях А-силуэта, скрывающего изгибы фигуры. Более того, в новых выпусках передачи, где отечественные знаменитости раскрывают свои тайны за деньги, Лера передвигается в обуви на плоской подошве типа балеток.

Все это и в особенности свежее фото, на котором ведущая снята вместе с коллегой Оскаром Кучерой, навело подписчиков на мысль, что она скрывает фигуру не просто так. «Что-то в последнее время Лерочка носит свободные наряды. А на этом фото прям вообще округлившаяся. Неужели можно тихонечко (тсссс!) поздравлять?», «Вы беременны?», «У Леры грядет пополнение?» – высказали свои догадки подписчики.

Напомним, Лера Кудрявцева живет с хоккеистом Игорем Макаровым. У супругов внушительная разница в возрасте – более 15 лет. Однако пару это обстоятельство совершенно не смущает.

«Я считаю, что это самое лучшее, что может быть. Мне кажется, в отношениях все индивидуально. Не понимаю, почему тема неравных браков так муссируется в последнее время. Есть много пар, где муж и жена – ровесники, но при этом они расходятся через год или два. Возраст не играет никакой роли. Главное, чтобы люди подходили друг другу и любили!» – говорила в интервью Лера Кудрявцева.