Вот и наступил первый день 101 года Эстонской Республики! Читай гороскоп

Лев

День будет достаточно сложным и напряженным, однако высокий жизненный потенциал позволит вам одержать верх над недоброжелателями и найти наиболее легкий путь для преодоления возникших препятствий. Ситуация в профессиональной сфере изменится к лучшему, если вы проявите гибкость в общении со старыми деловыми партнерами. При этом от заключения сомнительных сделок лучше воздержаться: есть риск стать жертвой мошенников.

Общение с близкими людьми будет приносить радость, если вы не станете ожидать от окружающих слишком многого. Милосердие, бескорыстие и снисходительное отношение к чужим слабостям помогут вам сделать атмосферу в семье приятной и изменить к лучшему ситуацию, сложившуюся в личной жизни.

Дева

Влияние позитивных тенденций постепенно набирает силу, и во второй половине дня вы сможете довольно легко решить все проблемы, возникшие утром. Это удачный день для сотрудничества и работы над совместными проектами; дискуссии будут плодотворными, а переговоры – успешными. Звезды обещают Девам получение приятных известий издалека, однако доверять следует только проверенной информации.

Не следует самостоятельно принимать решение о крупных покупках, распоряжаться значительными суммами, не ставя в известность партнеров или членов семьи. Развитие романтических отношений потребует проявления серьезности и ответственности, готовности на жертвы ради поставленных целей.

Весы

Будьте внимательны: высока вероятность событий, которые будут иметь далеко идущие последствия, и реагировать на них нужно молниеносно. Возможны значительные перемены в профессиональной и финансовых сферах. Даже если придется трудно, помните о том, что звезды на вашей стороне: оптимизм и уверенность в своих силах позволят достичь успеха даже в самых сложных делах. Отношения с коллегами станут более спокойными, если вы не станете тратить время на пустые споры – время покажет, что ваша позиция была верной.

Родственники более обычного требовательны и не склонны к компромиссам. Вам придется отказаться от собственных планов, чтобы заняться семейными делами, выполнить просьбы близких. Новое романтическое увлечение отчасти изменит ваши представления о мире, но вскоре сойдет на нет.

Скорпион

Несмотря на то, что негативные тенденции будут время от времени напоминать о себе, Скорпионы смогут добиться успеха в самых разных делах. Высокий творческий потенциал и готовность идти по избранному пути, преодолевая все возникающие трудности, гарантируют представителям этого знака весьма важные победы. Налаживаются деловые отношения, появляются партнеры, сотрудничество с которыми обещает скорое увеличение доходов.

В семье возможны разногласия, но рано или поздно родственники встанут на вашу сторону. Будьте терпеливы, избегайте проявлений раздражительности и гнева. Дружелюбие и готовность к уступкам позволят вам расположить к себе и новых знакомых, и тех, кто давно вам симпатичен.

Стрелец