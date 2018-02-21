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  • Фото: 70-летняя София Ротару и ее 59-летняя сестра поразили моложавым видом

Фото: 70-летняя София Ротару и ее 59-летняя сестра поразили моложавым видом

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София Ротару

ФОТО: Scanpix

Поклонники Софии Ротару то и дело пытаются выведать у нее секрет «вечной молодости». Сама же артистка утверждает, что ничего особенно не делает, и за все благодарит хорошие гены. Судя по всему, певица вовсе не лукавит: на днях она опубликовала в соцсети снимок со своей младшей сестрой, которая также очень эффектно выглядит, пишет woman.ru.

Этим летом София Ротару отметит 71-летие.

Глядя на артистку, в очередной раз убеждаешься в прописной истине о том, что возраст — это лишь цифры в паспорте.

София Михайловна неоднократно подчеркивала, что хорошо выглядит благодаря здоровому образу жизни и позитивному настрою. Естественно, не последнюю роль сыграли и прекрасные гены.

«Спасибо Богу, что от родителей мне досталось все лучшее», — признавалась певица в одном из интервью.

Повезло и младшей сестре артистки Аурике. В свои 59 лет она выглядит значительно моложе своего возраста, в чем недавно в очередной раз смогли убедиться поклонники звезды эстрады.

19 февраля София Михайловна опубликовала в своем Инстаграме новую фотографию с младшей сестрой. Певицы в белоснежных нарядах позировали на яхте и широко улыбались. «С Аурикой всегда весело!» — подписала кадр Ротару-старшая (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Поклонникам знаменитости очень понравилась фотография, и они восхитились цветущей внешностью сестер.

«Несравненные», «Вы сногсшибательны и шикарны», «Ваша улыбка поднимает настроение, и согревает в эту холодную пору», «Такие солнечные и радостные сестрички», — не скупились на теплые комментарии фолловеры Софии Ротару.

К слову, по мнению многих фанатов, сестры Ротару еще и очень похожи между собой.

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