Секс-ликбез, или Развенчиваем 12 мифов о сексе

Публикуем главные мифы о сексе и объясняет, почему они вообще не имеют право на существование в современном мире самодостаточных людей! Пишет Menscult.ua.

1. Некрасивые люди в сексе более страстные, потому что стараются, как последний раз

Даже очень красивые люди не всегда считают себя таковыми. Вы будете удивлены, но самая восхитительная муза, которую воспевают миллионы, видит в зеркало массу недостатков: нос великоват, на лбу морщина, прыщ надо выдавить и прочие глупости.

Соответственно, разницы между красивым человеком и партнером с внешними несовершенствами, оказавшимся в вашей постели, не будет потому, что оба считают себя одинаково неидеальными.

Да и секс у неидеальных партнеров случается чаще, чего греха таить – мы же не ждем принца или принцессу, а потому чаще соглашаемся на простой человеческий контакт, являясь, по сути, смешливыми открытыми партнерами.

Ну а унылые страшные люди со скверным характером под этот миф и вовсе не попадают.

2. Большой член – значит, хороший любовник

Хороший любовник – это человек, который знает, где у женщины находится клитор. Хорошему любовнику нравится управлять удовольствием партнерши, что собственно его и отличает от всех остальных любовников.

Грубо говоря, если оргазм теоретически может случиться десять раз, ему не лень инициировать каждый из них, даже если сам в секс-марафоне довольствуется малым (одной-двумя эякуляциями).

Откуда тогда пошел миф о преимущественном положении обладателей крупных пенисов? Все просто. Чем больше у мужчины член, тем легче женщине под него подстроиться: подставить под манипуляции те зоны, которые отвечают за возбуждение.

Со скромными размерами все это не всегда легко осуществимо в силу анатомии.

3. Существует жизненный лимит оргазмов: если перебрал в молодости, то жди импотенции к пятидесяти

Несмотря на то, что еще Вуди Аллен шутил: если наиболее активным сексом заниматься после сорока, срок службы дольше – поздно начал, обратной зависимости от количества половых партнеров в юности и сексуального долголетия нет. Если только речь не идет об инфекционных заболеваниях: огромное количество незащищенного секса в беспечной юности теоретически увеличивает шансы к пятидесяти иметь букет хронических болячек, не очень благоприятно влияющих на либидо.

4. Чтобы понравиться девушке, нужно заниматься с ней сексом подольше, желательно не меньше часа

Действительно, пять секунд акта способны разочаровать девушку. Как и – будете удивлены – три часа однообразных фрикций. И не нужно кивать на порно. Порно так же мало отношения имеет к реальной жизни, как экстремальное вождение – к городскому трафику. После получаса активного секса девушка чувствует себя утомленной, и единственное, чего ей хочется – чтобы партнер наконец пришел к финалу.