Секс-ликбез, или Развенчиваем 12 мифов о сексе

Давайте будем честными: размер не имеет значения, порнография не влияет на либидо, а секс каждый день нужен не каждому «среднестатистическому мужчине».
Публикуем главные мифы о сексе и объясняет, почему они вообще не имеют право на существование в современном мире самодостаточных людей! Пишет Menscult.ua.
1. Некрасивые люди в сексе более страстные, потому что стараются, как последний раз
Даже очень красивые люди не всегда считают себя таковыми. Вы будете удивлены, но самая восхитительная муза, которую воспевают миллионы, видит в зеркало массу недостатков: нос великоват, на лбу морщина, прыщ надо выдавить и прочие глупости.
Соответственно, разницы между красивым человеком и партнером с внешними несовершенствами, оказавшимся в вашей постели, не будет потому, что оба считают себя одинаково неидеальными.
Да и секс у неидеальных партнеров случается чаще, чего греха таить – мы же не ждем принца или принцессу, а потому чаще соглашаемся на простой человеческий контакт, являясь, по сути, смешливыми открытыми партнерами.
Ну а унылые страшные люди со скверным характером под этот миф и вовсе не попадают.
2. Большой член – значит, хороший любовник
Хороший любовник – это человек, который знает, где у женщины находится клитор. Хорошему любовнику нравится управлять удовольствием партнерши, что собственно его и отличает от всех остальных любовников.
Грубо говоря, если оргазм теоретически может случиться десять раз, ему не лень инициировать каждый из них, даже если сам в секс-марафоне довольствуется малым (одной-двумя эякуляциями).
Откуда тогда пошел миф о преимущественном положении обладателей крупных пенисов? Все просто. Чем больше у мужчины член, тем легче женщине под него подстроиться: подставить под манипуляции те зоны, которые отвечают за возбуждение.
Со скромными размерами все это не всегда легко осуществимо в силу анатомии.
3. Существует жизненный лимит оргазмов: если перебрал в молодости, то жди импотенции к пятидесяти
Несмотря на то, что еще Вуди Аллен шутил: если наиболее активным сексом заниматься после сорока, срок службы дольше – поздно начал, обратной зависимости от количества половых партнеров в юности и сексуального долголетия нет. Если только речь не идет об инфекционных заболеваниях: огромное количество незащищенного секса в беспечной юности теоретически увеличивает шансы к пятидесяти иметь букет хронических болячек, не очень благоприятно влияющих на либидо.
4. Чтобы понравиться девушке, нужно заниматься с ней сексом подольше, желательно не меньше часа
Действительно, пять секунд акта способны разочаровать девушку. Как и – будете удивлены – три часа однообразных фрикций. И не нужно кивать на порно. Порно так же мало отношения имеет к реальной жизни, как экстремальное вождение – к городскому трафику. После получаса активного секса девушка чувствует себя утомленной, и единственное, чего ей хочется – чтобы партнер наконец пришел к финалу.
Но миф о многочасовом секс-марафоне живуч, и вот почему. Поскольку женщине для того, чтобы прийти к оргазму, времени часто нужно больше, чем мужчине, последние доводят временной гэп до абсолюта: мол, если работать над ней, как дятел, часа три кряду, то неудовлетворенных в этой комнате точно не останется. При этом самому лучше отвлекаться на мысли о футболе и начальстве – чтобы подольше продержаться.
Лучше всего эту дилемму выразила стендап-комик Юлия Ахмедова: «Если меня спросили «было хорошо?», а я отвечаю «было долго» – это вряд ли значит, что секс был хорош».
5. Мужчине секс нужен каждый день
Компания Durex проводит ежегодное Sexual Wellbeing Global Survey, исследуя количество секса в разных странах мира. Лидируют в рейтинге бразильцы (145 раз в год, включая пенсионеров) и греки (164 раза). Японцы и вовсе скромны в половой жизни (48 раз в год).
Если рассматривать самые жаркие нации, выйдет, что два половых акта в неделю – отличный средний результат.
Похоже, мужчины, испытывающие потребность заниматься сексом каждый день, встречаются не чаще истиных фанатов фистинга, фельчинга и других причуд.
Ну а все остальные, декларирующие ежедневную потребность в сексе, врут, как говорил еще Доктор Хаус.
6. После алкоголя невозможно испытать оргазм
Этиловый спирт использовался для анестезии при операциях вплоть до середины 19 века, когда ученые придумали хлороформ. Свойство алкоголя притуплять ощущения способно или испортить секс напрочь, или превратить его в многочасовой марафон, утомительный для обоих партнеров.
С другой стороны, способность к моральным ступорам напитки анестезируют точно так же, а потому вероятность секса после совместного принятия алкоголя, разумеется, увеличивается.
Ну и что с того, что секс этот не сильно качественный? Некоторым людям просто очень важно иметь хоть какие-то воспоминания на утро.
7. Если смотреть много порнографии, интерес к реальному сексу исчезнет
Порно четко разделяет стремление современного человека к максимальному индивидуализму. Заниматься сексом самому с собой в присутствии катализатора в виде порноролика проще: не нужно морально тратиться на прелюдию, испытывать неловкое молчание, привыкать к партнеру.
Даже освежаться в душе (или брить ноги), будем честны, не нужно! Но ведь смысл хорошего секса не в быстрой гарантированной разрядке, а в том, что это все же контакт и общение между живыми людьми, которые хоть что-то друг к другу чувствуют.
С другой стороны, если вас возбуждают сценки, которые невозможно повторить в реальной жизни, то порно становится единственным шансом возбудиться так, как нравится.
Отсюда и миф: человек, которому нравится какой-нибудь гэнг-бэнг, должен слишком много усилий приложить, чтобы добиться данного сюжета в реальности. Хотя с развитием соцсетей и эта проблема решается на раз.
8. Мастурбацией занимаются только те, у кого проблемы с личной жизнью
На деле, самоудовлетворение – не только способ получить удовольствие в любое время, но и способ разобраться, что заводит лично тебя, что помогает достичь оргазма.
И кто сказал, что мастурбацией люди занимаются только в одиночестве? Это может быть лишь частью прелюдии или вторым актом в непосредственном процессе.
9. Физиологические параметры мужчины выдает размер носа, обуви, автомобиля
Ни нос, ни размер обуви никак не коррелирует с размером члена. Ну а насчет последнего: никто так и не смог лучше разобраться в вопросе, чем редакция журнала Esquire, которая опубликовала снимки обнаженных мужчин на фоне их автомобилей.
10. Женщины с большой грудью более страстные в постели
Обладательницы большой груди – такие же женщины, которые прошли большой путь от школьных комплексов, сальных шуточек дворовых гопников и лечения остеохондрозов (да, большая грудь портит осанку) до принятия себя такими, какие они есть.
В ряде случаев принятие себя и любовь к себе делают человека раскованным в постели – он просто расслабляется и начинает получать удовольствие. Но размер груди на это не влияет вообще никак.
11. Если ходить в спортзал, секс становится лучше. Выходит, спортсмены – половые гиганты?
Спорт действительно делает человека сильнее и выносливее. У мужчин и вовсе от занятий спортом повышается уровень тестостерона.
Единственное, что способно омрачить сказку – это чересчур интенсивные тренировки профессионалов перед соревнованиями, от которых влечение сходит на нет.
Ну и стероиды, которые влияют на гормональный фон. Если же мужчина занимается спортом не профессионально, а ради здоровья и кубиков на прессе, то есть шанс, что в сексе он заткнет за пояс офисного работника.
12. Мужчины воспринимают секс как физиологическую потребность, а для женщины это повод влюбиться
Считается, что женщине не нужен просто секс. Ей нужны отношения с перспективой брака и общих детей. В реальности бывает и так, что партнер не подходит ни по каким критериям в качестве спутника по жизни, но секс с этим человеком настолько хорош, что девушки пользуются возможностью получить оргазм без отягчающих обстоятельств в виде знакомства с друзьями (его или ее) и необходимости имитации отношений.
Все четко обозначено: получаем удовольствие в заранее оговоренное время, ровно до того момента, пока кто-то из участников не встретит своего человека. Часто такая связь длится очень долго и может перерасти в отношения, а может и не перерасти.
В этом и прелесть «договорного» секса с гарантированным удовольствием. Теперь немного о мужской физиологической потребности.
Мужчинам (мы говорим о психически здоровых и морально развитых) важно, с кем спать и получать удовольствие. Мужчины могут влюбляться, как и женщины.
Все люди хотят и могут быть счастливыми. И если многих из них секс делает счастливыми, то радоваться надо за людей!