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Вот-вот родит! Похорошевшая эстонская певица Таня Михайлова похвасталась последними днями беременности ФОТО!

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ФОТО: Instagram

34-летняя эстонская певица Таня Михайлова-Саар находится в чудесном ожидании первенца от своего супруга Микка Саара. Ребенок должен появиться на свет где-то примерно в День всех влюбленных. 

Счастливая и похорошевшая Таня Михайлова недавно опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует вместе со светской львицей и телезвездой Грете Клейн. 

Таня и Микк связали себя узами брака в 2016 году после 10 лет совместной жизни, а о грядущем прибавлении в семействе сообщили в ноябре 2017 года. 

 

Laura ja "Padjaklubi" võtetel #padjaklubi @greteklein

Публикация от ♊TANJA info@tanjamusic.com (@tanjamihhailova)

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