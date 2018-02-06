Вот-вот родит! Похорошевшая эстонская певица Таня Михайлова похвасталась последними днями беременности

Счастливая и похорошевшая Таня Михайлова недавно опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует вместе со светской львицей и телезвездой Грете Клейн.

Таня и Микк связали себя узами брака в 2016 году после 10 лет совместной жизни, а о грядущем прибавлении в семействе сообщили в ноябре 2017 года.