Вот-вот родит! Похорошевшая эстонская певица Таня Михайлова похвасталась последними днями беременности

6 февраля 2018 г., 17:17
34-летняя эстонская певица Таня Михайлова-Саар находится в чудесном ожидании первенца от своего супруга Микка Саара. Ребенок должен появиться на свет где-то примерно в День всех влюбленных.
Счастливая и похорошевшая Таня Михайлова недавно опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует вместе со светской львицей и телезвездой Грете Клейн.
Таня и Микк связали себя узами брака в 2016 году после 10 лет совместной жизни, а о грядущем прибавлении в семействе сообщили в ноябре 2017 года.