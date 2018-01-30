В этом году еще не было: голая Ким Кардашян сделала селфи в блестящих трусиках

Ким не перестает радовать 106 миллионов подписчиков голыми фотографиями. В этот раз она выложила сочное голое селфи топлес в "Инстаграм". За 13 часов фото набрало 3,6 миллиона лайков и 54 тысячи комментариев.

Блестящий прикид Ким был подобран в соответствии с ее последней коллекцией косметики, которая состоит из шиммеров и блесток для тела. Специально для нее она проводила голую фотосессию, полностью покрытая блестками. Не так давно появились сами снимки, а также фото с бэкстейдж модели, где для некоторых кадров операторам и ассистентам приходилось держать конский хвост Ким и помогать справиться с другими вещами...