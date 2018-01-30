В этом году еще не было: голая Ким Кардашян сделала селфи в блестящих трусиках

Ким Кардашян, недавно ставшая мамой в третий раз, приняла участие в откровенной фотосессии на пляже в Малибу, где на ней было только прозрачное платье, пишет Лайф.
Эти снимки лишь раззадорили миллионную армию фанатов светской львицы, и она решила удовлетворить спрос блестящим голым селфи.
Ким не перестает радовать 106 миллионов подписчиков голыми фотографиями. В этот раз она выложила сочное голое селфи топлес в "Инстаграм". За 13 часов фото набрало 3,6 миллиона лайков и 54 тысячи комментариев.
Блестящий прикид Ким был подобран в соответствии с ее последней коллекцией косметики, которая состоит из шиммеров и блесток для тела. Специально для нее она проводила голую фотосессию, полностью покрытая блестками. Не так давно появились сами снимки, а также фото с бэкстейдж модели, где для некоторых кадров операторам и ассистентам приходилось держать конский хвост Ким и помогать справиться с другими вещами...