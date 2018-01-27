Ученые назвали место, где женщины обожают заниматься сексом

Согласно опросу, проведенному специалистами американской компании по продаже матрасов (Sleep Cupid), кровать — далеко не самое любимое место, в котором женщины обожают предаваться плотским утехам. Что же тогда?

Участие в опросе приняли 3 000 респонденток. Всем до единой задали вопрос:

Какое именно идеальное место для занятия сексом? Ваше мнение.

У исследователей, потом у нас, а сейчас и у тебя будет шок. Этим местом оказалась лестница!

Ученым пока неясно, почему выбор пал именно на лестницу. Зато они в курсе, кто на втором и третьем месте в рейтинге: общественное место и пляж соответственно.

Итог