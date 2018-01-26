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  • Смотри: когда президент Керсти Кальюлайд появилась на сцене музыкального шоу Эстонии, зал ахнул!

Смотри: когда президент Керсти Кальюлайд появилась на сцене музыкального шоу Эстонии, зал ахнул!

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ФОТО: AFP / Scanpix

Сегодня, 25 января, в Saku Suurhall проходит вручение музыкальных премий за прошлый год - Eesti Muusikaauhinnad 2018 (EMA). В зале собрались самые яркие и знаменитые. Первую награду за вклад в эстонскую музыку вручила президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Обладателем этой награды стала группы 2 QUICK START.

ФОТО: AFP / Scanpix

ФОТО: AFP / Scanpix

ФОТО: AFP / Scanpix

ФОТО: AFP / Scanpix

ФОТО: AFP / Scanpix

ФОТО: AFP / Scanpix

Появление главы государства стало для зрителей большим сюрпризом, восторженные крики доносились из зала. А свой текст глава Эстонской Республики говорила слова из эстонских песен.

Подобное на церемонии вручения премий EMA произошло впервые. Например, Тоомас Хендрик Ильвес, игнорировал подобное масштабное мероприятие. 

Скорее смотрите, какой образ выбрала для такого шоу Керсти! 

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