Смотри: когда президент Керсти Кальюлайд появилась на сцене музыкального шоу Эстонии, зал ахнул!

Сегодня, 25 января, в Saku Suurhall проходит вручение музыкальных премий за прошлый год - Eesti Muusikaauhinnad 2018 (EMA). В зале собрались самые яркие и знаменитые. Первую награду за вклад в эстонскую музыку вручила президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Обладателем этой награды стала группы 2 QUICK START.