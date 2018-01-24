Трогательная история кошки, которая каждое утро приносит хозяину лист по необычной причине

Кошки по-разному находят своих людей. К одним они сваливаются прямо с потолка, другим в самый решительный момент показываются из кустов, а вот парню по имени Бен маленького чёрного котёнка принесла его девушка в качестве подарка, пишут Fishki.net.

Если вы думаете, что сейчас здесь будет фраза о том, как Бен обрадовался, то нет. Он (да простит его великий Кусь!) сказал своей девушке, что для них брать кота в дом — слишком большая ответственность, так что питомца пара отнесла к прежним хозяевам.

Так и началась их с Балу новая жизнь.

Кошке пришлось делить с Беном студенческое общежитие: вместе с ним жили ещё шесть парней и четверо их девушек. Как вы можете себе представить, вечеринки случались в этом месте намного чаще, чем только по пятницам. Но, кажется, Балу это не особо мешало. Главное, что во время всех этих празднеств она могла спокойно себе расхаживать среди людей и чувствовать их любовь.

А вот под утро, когда студенты наконец сваливались в свои кровати, Балу выходила на охоту.

Без добычи она обычно не возвращалась и свои трофеи клала прямиком на лицо спящего хозяина, чтобы показать, как сильно его любит. В большинстве своём это были мелкие грызуны, причём они были ещё живые, так бережно несла их Балу, чтобы Бен оценил её усилия.

Но можно представить, как с утра (после ещё и бурной ночи!) парень реагировал на то, что по его лицу что-то бегает.

"Я просыпался, с криком выскакивал из кровати, пытался поймать ещё одного грызуна, которого Балу принесла, и говорил ей: «Хватит мне это приносить!», выбрасывая животных в окно прямо перед ней."

Балу не понимала реакции своего хозяина и выглядела сконфуженной…

Бен понимал, что так кошечка проявляла свою любовь к нему, но грызунов по утрам он не любил ещё больше.

"Не знаю, было ли это для неё подарком или так она думала, что кормит меня завтраком. Учитывая, что мы тогда питались одним фастфудом, она, наверное, хотела накормить меня более здоровой едой."

Так продолжалось два месяца, за которые Балу успела изловить (но не убить) больше десятка мышек и птичек. Но однажды утром всё изменилось.

Бен проснулся и вместо грызуна обнаружил рядом со своей кроватью огромный лист, рядом с которым сидела Балу.

То же самое повторилось и на следующее утро, и утро, следующее после следующего, и не прекращается по сей день. Балу каким-то образом поняла, что её хозяину не нравятся подарки в виде грызунов, и начала охотиться за листьями, а иногда веточками.

Бен был счастлив. Теперь каждое утро он просыпался и, чтобы показать Балу свою благодарность, играл с ней и листиком прямо у себя на груди. Ни один из подарков он не выкидывал, правда, большинство из них уничтожала сама Балу в порыве страсти в игре с ними.

"Иногда я задумываюсь о том, а как же она ищет эти листья, прежде чем принести мне их. Представляю, как она ходит такая и думает: «О, вот это красивый лист, ему понравится!», «Нее, вот этот похож на вчерашний, такой уже есть у него». Пока я сплю, у неё — приключения. Это так мило!"

И да, откроем вам секрет: теперь у Бена две кошки, и они обе захватили инстаграм-аккаунт хозяина.