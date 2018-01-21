воскресенье, 21 января 2018 г.
Пришли новoсть Контакты Реклама Рассылка EST ENG
Я просыпаюсь в одно утро, а у аккаунта плюс пять тысяч новых подписчиков

Армине

Postimees Мнение Впрок Олимпиада 2018 ЭР100 Глобус Культура КРАСОТКА Limon Спорт Ваш дом Прогноз
Звезды Музыка Эксклюзив Party Жизнь Cмотри Секс Курьез Розыгрыш Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Фото: Наталья Сенчукова в 47 лет произвела фурор идеальной фигурой в бикини

Фото: Наталья Сенчукова в 47 лет произвела фурор идеальной фигурой в бикини

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Instagram Натальи Сенчуковой

Певица Наталья Сенчукова не перестаёт восхищать поклонников своим внешним видом. В октябре прошлого года певице исполнилось 47 лет, однако её фигуре позавидовали бы и многие молодые девушки.

Очередная публикация в микроблоге Наталье в Instagram - очередное тому подтверждение. Певица опубликовала снимок, сделанный, судя по всему, во время отдыха с подругой. "Едем на работу по заснеженным дорогам Воронежской области, а в голове только одна картинка", - написала певица, пишет Argumentiru.com.

В комментариях поклонники тоже посетовали на надоевшие холода и тут же принялись нахваливать внешний вид певицы. На фотографии Наталья предстала в сине-белом бикини, который подчёркивает её стройную фигуру.

"Ну прям как девочка! Наталья, вы просто шикарны!" - восхитились поклонники.

Не так давно мы писали о том, что не только Наталья, но и её супруг, 55-летний солист группы "Дюна" Виктор Рыбин выглядит моложе своих лет. Всё дело в том, пара тщательно следит за своей внешностью и вместе сидит на диетах.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ