Фото: Наталья Сенчукова в 47 лет произвела фурор идеальной фигурой в бикини

Очередная публикация в микроблоге Наталье в Instagram - очередное тому подтверждение. Певица опубликовала снимок, сделанный, судя по всему, во время отдыха с подругой. "Едем на работу по заснеженным дорогам Воронежской области, а в голове только одна картинка", - написала певица, пишет Argumentiru.com.

В комментариях поклонники тоже посетовали на надоевшие холода и тут же принялись нахваливать внешний вид певицы. На фотографии Наталья предстала в сине-белом бикини, который подчёркивает её стройную фигуру.

"Ну прям как девочка! Наталья, вы просто шикарны!" - восхитились поклонники.