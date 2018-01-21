Фото: Наталья Сенчукова в 47 лет произвела фурор идеальной фигурой в бикини

Певица Наталья Сенчукова не перестаёт восхищать поклонников своим внешним видом. В октябре прошлого года певице исполнилось 47 лет, однако её фигуре позавидовали бы и многие молодые девушки.
Очередная публикация в микроблоге Наталье в Instagram - очередное тому подтверждение. Певица опубликовала снимок, сделанный, судя по всему, во время отдыха с подругой. "Едем на работу по заснеженным дорогам Воронежской области, а в голове только одна картинка", - написала певица, пишет Argumentiru.com.
В комментариях поклонники тоже посетовали на надоевшие холода и тут же принялись нахваливать внешний вид певицы. На фотографии Наталья предстала в сине-белом бикини, который подчёркивает её стройную фигуру.
"Ну прям как девочка! Наталья, вы просто шикарны!" - восхитились поклонники.
Не так давно мы писали о том, что не только Наталья, но и её супруг, 55-летний солист группы "Дюна" Виктор Рыбин выглядит моложе своих лет. Всё дело в том, пара тщательно следит за своей внешностью и вместе сидит на диетах.