понедельник, 15 января 2018 г.
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Три знака Зодиака, которых ждут перемены в 2018 году

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ФОТО: Scanpix

Знаки Зодиака

Мы разделяем список знаков Зодиака, которых ждут радикальные изменения в 2018 году...

Овен: 21 марта - 19 апреля

2018 год готовит много новых проблем для Овна. Этим людям нужно время, чтобы осмотреть скелеты в их шкафу и отпустить прошлое. Они уже могут видеть изменения, поскольку результаты видны. Общение с мотивированными людьми может принести удачу и процветание для этого знака, пишет Esotericblog.ru.

Весы: 23 сентября - 23 октября

Они наконец увидят какое-то сладкое облегчение от неожиданных отношений, которые в прошлом году расстроили их. Они, наконец, почувствуют стабильность внутри себя. В этом году они станут своими собственными советниками и больше не будут склонны даже спрашивать других о мнении.

Скорпион: 23 октября - 22 ноября 

Ограничения, о которых Скорпионы когда-то думали, оказались ничем иным, как иллюзиями. В этом году вы будете жить своей жизнью так, как вы всегда хотели.

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