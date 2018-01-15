Три знака Зодиака, которых ждут перемены в 2018 году

Овен: 21 марта - 19 апреля

2018 год готовит много новых проблем для Овна. Этим людям нужно время, чтобы осмотреть скелеты в их шкафу и отпустить прошлое. Они уже могут видеть изменения, поскольку результаты видны. Общение с мотивированными людьми может принести удачу и процветание для этого знака, пишет Esotericblog.ru.

Весы: 23 сентября - 23 октября

Они наконец увидят какое-то сладкое облегчение от неожиданных отношений, которые в прошлом году расстроили их. Они, наконец, почувствуют стабильность внутри себя. В этом году они станут своими собственными советниками и больше не будут склонны даже спрашивать других о мнении.

Скорпион: 23 октября - 22 ноября