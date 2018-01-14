Эта горячая жительница Таллинна сводит с ума весь мир! Но тут всплыли факты, которые она не захотела бы озвучивать...

«За операцию заплатил мужчина, который разъезжает на серебряном Lamborighini», - сообщает источник и добавляет, что речь идет об эстонском бизнесмене Кариме Бараке.

Erna Husko | ФОТО: facebook

Источник утверждает, что с помощью редакторов Эрна прячет шрамы от операции. «Эта информация поступила мне от ее подруги, с которой она вместе публикует снимки», - говорит анонимный источник.

Erna Husko | ФОТО: Instagram

Сама бывшая профессиональная фигуристка, а ныне фитнес-звезда Эрна Хуско сказала порталу, что никогда не прибегала к пластической хирургии. «Единственное, что я сделала со своим телом – это тысячи тренировок и здоровый образ жизни», - утверждает она.