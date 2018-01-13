За 67 лет брака муж и жена стали телепатами и умерли с разницей в полтора часа

Пара из Ньютон-Хита — района Манчестера, Великобритания, — вместе счастливо прожила почти семь десятилетий после женитьбы в 1950 году, сообщает Dailly Mail. За прожитые годы у них родились двое детей, а также они обзавелись четырьмя внуками, шестью правнуками и даже дождались одного праправнука.

Дороти всю жизнь работала на текстильной фабрике, а после ухода на пенсию увлеклась шитьем. Артур занимался бизнесом, который также был связан с текстилем.

Чета Хардинг жила отдельно от большой семьи в своём доме, пока 10 недель назад Дороти не попала в госпиталь с проблемами с сердцем. Позже к ней присоединился Артур — с болезнью легких. Своё последнее Рождество они провели в доме по уходу за престарелыми в Фейлсворте.

С Нового года их состояние ухудшалось с каждым днем все сильнее. Тогда их перевели в раздельные госпитали — из-за разных проблем со здоровьем. 9 января в 6:45 утра скончался Артур. Тогда их внучка Роуз сказала бабушке о том, что ее муж умер.

"Я сказал ей: "Бабуль, ты можешь идти", — и вот тогда жизнь начала покидать ее, и Дороти умерла через полтора часа — в 9:10 утра. За столько прожитых вместе лет между ними установилась телепатия..."