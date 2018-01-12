Фото: 80-летний Кончаловский и 44-летняя Высоцкая демонстрируют романтику на отдыхе

Несмотря на разницу в возрасте в целых 36 лет они в браке уже почти 20 лет. И романтика в их отношениях не умерла! Режиссер Андрей Кончаловский и телеведущая-кулинар Юлия Высоцкая регулярно устраивают себе романтические поездки, откуда делятся снимками в Инстаграм.
12 января 2018 г., 16:03
На этот раз супруги отправились в Индию, и 44-летняя Юлия поделилась трогательным снимком. Пара смотрит друг на друга такими влюбленными глазами, что сложно не поверить их чувствам, и это вдохновляет, пишет Соулпост.
Режиссер и ведущая часто путешествуют, одно из их любимых мест — Венеция.
Напомним, у Кончаловского и Высоцкой двое детей: 17-летняя Мария, которая все еще проходит лечение после аварии, произошедшей несколько лет назад, и 15-летний Петр.