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Фото: 80-летний Кончаловский и 44-летняя Высоцкая демонстрируют романтику на отдыхе

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Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский. | ФОТО: /imago/Sp

Несмотря на разницу в возрасте в целых 36 лет они в браке уже почти 20 лет. И романтика в их отношениях не умерла! Режиссер Андрей Кончаловский и телеведущая-кулинар Юлия Высоцкая регулярно устраивают себе романтические поездки, откуда делятся снимками в Инстаграм.

На этот раз супруги отправились в Индию, и 44-летняя Юлия поделилась трогательным снимком. Пара смотрит друг на друга такими влюбленными глазами, что сложно не поверить их чувствам, и это вдохновляет, пишет Соулпост.

Режиссер и ведущая часто путешествуют, одно из их любимых мест — Венеция.

Напомним, у Кончаловского и Высоцкой двое детей: 17-летняя Мария, которая все еще проходит лечение после аварии, произошедшей несколько лет назад, и 15-летний Петр.

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