Фото: 80-летний Кончаловский и 44-летняя Высоцкая демонстрируют романтику на отдыхе

На этот раз супруги отправились в Индию, и 44-летняя Юлия поделилась трогательным снимком. Пара смотрит друг на друга такими влюбленными глазами, что сложно не поверить их чувствам, и это вдохновляет, пишет Соулпост.

A post shared by Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial) on Jan 7, 2018 at 12:09pm PST

Режиссер и ведущая часто путешествуют, одно из их любимых мест — Венеция.

A post shared by Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial) on Jan 10, 2018 at 6:19am PST

Напомним, у Кончаловского и Высоцкой двое детей: 17-летняя Мария, которая все еще проходит лечение после аварии, произошедшей несколько лет назад, и 15-летний Петр.